El Ayuntamiento de la capital grancanaria busca dinamizar los barrios con cultura

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

La gran novedad del avance de la programación cultural para el primer semestre del año en Las Palmas de Gran Canaria, que dio a conocer el Ayuntamiento este viernes, en la puesta en marcha de un proyecto para dinamizar los distintos barrios con un acto al mes que, según el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, los transformará en «un museo al aire libre».

En marzo arrancará este proyecto, con el que se busca fomentar «la participación ciudadana». Para ello, avanzó Josué Íñiguez, «el vecino será el epicentro de esta actividad cultural» que también «enraizará» con el tejido comercial de los distintos enclaves en los que se desarrolle. El concejal dijo que próximamente se anunciará el nombre del primer distrito que acoja este ciclo y el orden en el que se irá desplazando por el resto de la ciudad.

Otra de las actividades anunciadas son las proyecciones en el Museo Elder de la Ciencia dentro del ciclo Efecto Cinema, que son la continuación durante el año del Festival Internacional de Cine, cuya próxima edición está prevista entre el 25 de abril y el 4 de mayo. El día 12 de febrero será el turno de la película 'Cloud', de Kiyoshi Kurosawa, seleccionada por Japón para los Óscar. El día 26 será proyectará 'All We Imagine as Light', de Payal Kapadial. En marzo las proyecciones serán los días 12 y 26 y los títulos se anunciarán próximamente.

El Centro Cultural Jesús Arencibia, en Tamaraceite, volverá a tener actividad durante este primer semestre del año, dijo Josué Íñiguez. El recinto estará vinculado a la oficina que trabaja para que la ciudad sea capital europea de la cultura en 2031. No se detalló en qué consistirá esa relación.

Por su parte, el Museo Castillo de Mata acogerá una exposición sobre la vestimenta tradicional de Gran Canaria, con el objetivo, según el carnaval, de reivindicar la relación entre la cultura y la identidad.

El patio del palacete Rodríguez Quegles vuelve a tener programación, tras muchos meses de vacío. El 12 de febrero actuará el Infante Lemes Colina Trío, le seguirá el 26 de marzo el trío de Pino Quimont. Jonay Mesa y Luis Sánchez serán los protagonistas en este espacio al aire libre el 9 de abril, mientras que el guitarrista y compositor grancanario Yul Ballesteros, también en formato trío, presentará el 14 de mayo en directo los temas de su disco 'Alma'.

Musicando

El ciclo de conciertos Musicando, que se desarrolla en el Auditorio José Antonio Ramos, en el parque Doramas, contará con los conciertos de la soprano Magdalena Padilla, el 15 de febrero; Ana Gil, 29 de marzo; los Timples y otras pequeñas guitarras del mundo, el 26 de abril; Flamencubeando, el 24 de mayo; y El Quinteto, el 7 de junio.

También regresa la actividad Miller Baila, aunque tendrá lugar en otro espacio, ya que Miller cerró sus puertas el año pasado y sigue a la espera de que se reforme.

A preguntas de la prensa, Josué Íñiguez respondió que el presupuesto del Ayuntamiento para las actividades culturales «no será menor» al que se destinó en 2024, pero no desveló la cifra total.

También se le cuestionó sobre si el Ayuntamiento había solventado los pagos pendientes de la Sociedad de Promoción y su respuesta fue que se «está al día, se ha normalizado».