El Ayuntamiento adjudica por 4 millones a ASCH las obras del Museo Néstor Está financiado con los fondos Fdcan, con una aportación al 50% del consistorio de Las Palmas de Gran Canaria y otra conjunta del Cabildo grancanario y del Gobierno regional

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado, por 4.049.583,46 euros, el contrato para la restauración del Museo Néstor, financiado con cargo a los Fondos de Desarrollo de Canarias (Fdcan) con una aportación del 50% del consistorio y del 50% conjunta del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.

Como explica el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, la intervención, que contará con un plazo de ejecución de 24 meses, ha sido adjudicada a la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A. y permitirá mejorar la accesibilidad del edificio y modernizar sus instalaciones, consolidando al museo como un referente cultural y artístico de la ciudad.

El proyecto se estructura en cinco apartados: seguridad y adaptación para personas con movilidad reducida, ampliación hacia la plaza de La Caleta, intervenciones puntuales, actualización de las instalaciones y conservación y reforma. Para garantizar la accesibilidad, se construirá una escalera-rampa de acceso principal en la Plaza de Las Palmas, rampas interiores para acceder a la sala decagonal y al torreón este, y se instalará una silla salvaescaleras para la administración del museo, que va camino de alcanzar los 8 años cerrado al público.

La intervención contempla, asimismo, un nuevo volumen adosado a la fachada este, que alojará el ascensor y el paso de instalaciones, completamente integrado en la estética del edificio. La parte superior de esta ampliación, a nivel de planta baja, permitirá crear una plataforma al aire libre que podrá utilizarse para exposiciones.

Entre las actuaciones puntuales destacan la recuperación de la sala decagonal, la conversión de antiguos baños exteriores en una nueva sala expositiva y la adecuación de un local de planta baja como aula didáctica. Siguiendo las recomendaciones del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, el ventanal de la Plaza de La Caleta se transformará en una puerta de dimensiones suficientes para introducir obras de gran tamaño.

El proyecto incluye la recuperación integral de cubiertas, fachadas, carpintería y pavimentos, con levantamiento y sellado de tejas, reposición de aislamiento impermeabilizante y restauración del color blanco primigenio de las fachadas. También se sustituirán las piezas de madera deterioradas por similares.