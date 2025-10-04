Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Garbayo, líder de Zodiacs, convive con 'Ringo' y 'Elvis' en un pueblo de Cáceres. Joseba Martín

El auténtico 'perreo'

Historias caninas ·

Músicos y canes comparten vida y canciones desde hace décadas

Joseba Martín

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:09

Comenta

Los perros, como los humanos, reaccionan a la música según el tono. Al parecer, es más fácil que ladren cuando escuchan heavy metal, un sonido ... que les frustra, que cuando suena una melodía clásica, con efecto calmante. Tal vez sea así. Lo que es un hecho es el papel protagonista que este animal ha tenido en los trabajos de cientos de cantantes a lo largo de la historia. En algunos temas su presencia es sólo metafórica, como en 'Hound dog', de Leiber y Stoller vía Big Mama Thornton, popularizada por Elvis, sobre un mujeriego perro de caza; en 'Dogs' de Pink Floyd, acerca del despiadado mundo empresarial, o la más explícita 'I wanna be your dog' de los Stooges de Iggy Pop sobre la sumisión.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Redada en Las Canteras para proteger el arbolado
  2. 2 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  3. 3 Guerra de pancartas en Santa Catalina: el Ayuntamiento retira las denuncias sobre la suciedad y las obras inacabadas
  4. 4 30 detenidos y 21 investigados por robar en las maletas de pasajeros de Tenerife Sur
  5. 5

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes
  6. 6 Muere tras volcar su coche y quedar atrapado en el interior en Fuerteventura
  7. 7 Suben las tarifas del taxi: esto es lo que costará un trayecto en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Canarias se libra de la borrasca Amy y la Aemet confirma la tendencia a partir del domingo
  9. 9 Detenido un buceador por extraer más de 80 kilos de cocaína en un buque en el Puerto de Las Palmas
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria atrae a los amantes del coleccionismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El auténtico 'perreo'

El auténtico &#039;perreo&#039;