«Solo es cuestión de tiempo que la gente vuelva a los treatros»

«Contra el aburrimiento por el confinamiento, humor», señala quien asume que si hay algo que esta pandemia le ha enseñado es «a cambiar mi manera de ver el mundo y la vida cotidiana. Debemos profesar más respeto por la naturaleza aún si cabe».

«Retomaremos la gira de El Eunuco cuando sea factible; puede que a partir del verano venidero. También tendremos que cumplir todos los compromisos adquiridos en teatros que han sido aplazados. La productora (Acelera producciones) está trabajando para volver a programarlos y es más que probable que la gira se prolongue hasta el próximo 2021», adelanta el actor grancanario que confiesa que lo que más echa de menos son «esas horas encima de un escenario frente al público. Meterme en la piel de un personaje durante una hora y cuarenta minutos que dura la función es un buen ejercicio de introspección que ha hecho que me conozca mejor y descubra actitudes y aptitudes que antes no conocía de mí mismo».

Explica que estos días de reclusión los está llevando con paciencia, tranquilidad y experimentando en la cocina. «Como mi vida la realizo prácticamente en casa, he seguido haciendo las mismas cosas que antes, aunque con diferentes horarios. He descubierto todo un mundo de posibilidades en mi cocina. Antes no cocinaba prácticamente, porque iba a comer todos los días a casa de mi tía Imelda, ahora preparo un solomillo de cerdo con nata para chuparse los dedos», bromea.

Con este panorama, los actores y actrices de la obra que dirige Mingo Ruano han trasladado la locura y el desenfreno de sus papeles del escenario a sus domicilios y se mantienen en contacto diario a través de un grupo de wasap con la ilusión puesta en que el telón se alce de nuevo lo antes posible.

El coronavirus también ha aplazado el estreno de su nuevo espectáculo en solitario, previsto para el mes de junio. Sin embargo, el cierre de bares y teatros no ha dejado a Jabicombé, uno de los humoristas más desenfadados y queridos de Canarias, sin su legión de admiradores que, en redes sociales, sigue cada una de sus historias. «Es muy reconfortante leer los comentarios de mis seguidores en las redes, agradeciéndote las historias, fotos o videos que subo con los que les hago más ameno este confinamiento. Ahora hay que reírse más que nunca».

La Unión de Actores y Actrices hizo público en un comunicado distribuido la pasada semana la pérdida económica de casi 7 millones de euros y un 23 por ciento de despidos entre el sector, debido a la crisis desatada por el Coronavirus. «Creo que solo es cuestión de tiempo que la gente vuelva a acudir a los teatros y a cualquier espectáculo en general. Poco a poco todo volverá a estar en su sitio. El 2020 va a ser un año complicado, pero tengo esperanzas de poder escapar», augura.

Jabicombé tiene muy claro que es lo primero que hará cuando se levante el confinamiento: «Un paseo por Las Canteras y comerme un helado de Peña la Vieja».