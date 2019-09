Nancho Novo: «Hemos sacado punta a la historia de Ben-Hur»

«Hay que pensárselo varias veces para elegir el espectáculo con el que decir: hola, ya estamos aquí, hemos vuelto y qué mejor que una de romanos para inaugurar la temporada», indicó el director artístico del Cuyás, Gonzalo Ubani, acerca de esta atrevida versión de Ben-Hur adaptada por el actor, cantante y director teatral, Nancho Novo.

«Creo que –como leí a Nancho Novo hace poco– si Lewis Wallace levantara la cabeza no dejaría ninguna de las nuestras sobre los hombros», añadió Ubani sobre esta versión gamberra de un relato heroico de gran carga dramática, que suele asomar en las pantallas españolas por Semana Santa en su adaptación cinematográfica, dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston en 1959.

No fue fácil para Nancho Novo aligerar la grandeza épica de esta historia. «Yllana me encargó hacer la versión y cuando me lo dijeron me quedé a cuadros: ¿cómo se saca comedia de Ben-Hur, esa cosa tan seria? Pero en esta vida siempre se le encuentra punta a todo y si no se le busca», confesó el guionista que atacó el trabajo leyéndose la novela, un libro donde encontró numerosos elementos con los que jugar. «Le hemos sacado punta desde a los reyes magos, hasta el nacimiento del niño Jesús, el sermón de la montaña... Todas las cosas que rodean a Ben Hur, muchas de ellas muy sagradas con las que hay que tener mucho cuidado y respeto», reconoció el artífice del texto. De hecho, dijo sentirse especialmente orgulloso de la emotividad y la gracia que ha insuflado a las escenas protagonizadas por Jesucristo.