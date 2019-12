La comedia más disparatada y excitante

En el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio, Ruano se dispone a dirigir uno de los tantos ensayos que desde hace más de cinco meses se vienen produciendo del mencionado espectáculo que impulsa Acelera Producciones, y que coproduce el Cabildo de Fuerteventura y el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.

El Eunuco, que se estrenará con carácter absoluto el próximo día 10 de enero, a las 21.00 horas, en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario, ocupa el día 12 del mismo mes el escenario del Auditorio Alfredo Kraus (en una única función prevista a las 20.00 horas) para luego iniciar gira por buena parte de los recintos escénicos de Canarias.

Inspirada en una versión libre escrita por Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez, dos geniales autores teatrales y guionistas de famosas series de televisión, de la más difundida de las seis comedias clásicas griegas que nos legó hace más de 1.200 años el autor Terencio durante su existencia en la época de la República romana, El Eunuco, cuenta con un reparto encabezado por el propio director e intérprete Mingo Ruano, al que se suman Kike Pérez, Mari Carmen Sánchez, Jabicombé, Maykol Hernández, Víctor Formoso, Thania Hill, Saray Castro y Efraín Martín.

Nueve personajes enloquecidos por el amor, el dinero, la pasión, el orgullo, los celos y los equívocos, que transitan por esta historia de ritmo endiablado, que pretende ser para el espectador una fiesta desprejuiciada de principio a fin.

El director Mingo Ruano considera que esta versión «dista considerablemente de la obra original de Terencio y la convierte en una disparatada e hilarante comedia moderna de equívocos y cruces de tramas».

Con la ayuda imprescindible de María de Vigo en calidad de ayudante de dirección, ha podido subirse al escenario para interpretar a uno de los nueve personajes de esta comedia que funciona como «una visión desenfadada de una época a partir de la adaptación libre de un clásico», explica.

Kike Pérez aparece sobre el escenario con una impresionante casaca militar. «A pesar de que no hice el servicio militar, solo con vestirla el pecho se me sube un poco y los hombros se me tensan», bromea el popular humorista. «Se trata de una comedia de ritmo vertiginoso en el que no le concedemos al espectador ni derecho a respirar», sostiene el actor que repite con Acelera tras su participación hace unos años en otra comedia en la que se cruzó también Jordi Sánchez y Mingo Ruano, titulada El trámite. Pérez destaca la importancia de las canciones italianas seleccionadas para la trama de este vodevil rítmico, «a pesar de que cante yo, que ni lo hago medianamente bien debajo de la ducha».

Una imponente Mari Carmen Sánchez enfundada en un ajustado corpiño representa a Thais, una madame venida a menos y metida en años, en fase de asumir que el arroz se le pasó hace un tiempo. «Es una enredadora que goza de la complacencia de sus dos amantes a la que lo único que importa es el dinero. Este montaje es un vodevil muy divertidos de puertas que se abren y cierran continuamente. Para el público es pura diversión que, además, cuenta con música muy reconocible. Para los actores y actrices es una pieza muy agradecida, una gozada, con diálogos muy picados y muy propios de la comedia pura», señala Sánchez, a la que volveremos a ver en algunos de los nuevos capítulos de la segunda entrega de Hierro.

A Maykol Hernández parece que lo sacaron de una película de Esteso y Pajares y lo ubicaron por sorpresa en esta comedia. Trajeado con pajarita y zapatos blancos de charol, interpreta a un ricachón de familia noble que, con el paso del tiempo, no ha cesado de perder lustre económico. «A pesar de sus deseos de mantenerse en la cima no tiene un duro. Es un romanticoide empedernido, celoso, envidioso de su hermano menor (que interpreta un elegante Víctor Formoso) que vive en una burbuja de fantasía», explica Hernández, que también confirma su presencia en la segunda temporada de la serie Hierro.

El Eunuco se verá el día 24 de enero en Moya, el 25 en el Teatro Leal de La Laguna y el 31 en La Orotava. El 1 de febrero en La Aldea y viajará a Lanzarote el día 7 de febrero, para luego presentarse, el día 8, en Expomeloneras. El 27 de marzo se estrena en el Federico García Lorca y el 28 en Gáldar. El 18 de abril en Telde y el 1 de mayo en Santa Lucía.