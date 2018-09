«En este país hay desmemoria y hay que saber de dónde venimos»

Tennessee Williams. Asegura que no le queda un papel por interpretar: «Nunca he tenido en la cabeza tener un personaje determinado. Siempre he ido haciendo lo que me llegaba. Si podía elegir, que no era fácil, elegía, pero siempre he ido haciendo lo mejor que he podido lo que llegaba”.Reconoce, no obstante, que le hubiera gustado hacer todo Tennessee Williams, «pero, claro, en este país a este hombre no le hacen mucho caso. Y yo, como siempre he trabajado en el teatro comercial» explica.