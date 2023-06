Vesna González: «Para mí, el 'pop art' es ese amigo que te saca una sonrisa»

Vesna González Diez se formó como estilista en Londres y tuvo su propio negocio hasta que se dejó atrapar por completo por su vocación artística. La reinterpretación del 'pop art' con 'collages' desenfadados y un estilo muy personal y reconocible le ha permitido hacerse un hueco en el mundo del diseño gráfico y textil, tanto en las islas como en la península. Su afán por mantener la esencia en su trabajo le trae de nuevo a Gáldar, su municipio natal.

La Casa-Museo Antonio Padrón-Centro de Arte Indigenista le ofrece la oportunidad de presentar su particular homenaje a las gentes que pueblan y han poblado o influido en la ciudad de los faycanes. La exposición 'De aquellas raíces, estas flores' abrió sus puertas este viernes, con entrada libre. La muestra se podrá visitar de forma gratuita hasta el próximo 20 de agosto.

«Esta exposición que traigo a la Casa-Museo Antonio Padrón es un viaje en el tiempo, del pasado al presente», explica la propia artista.

«Nadie puede negar que somos una mezcla de todos y, a la vez, guardamos la autenticidad individual, la historia, nuestras gentes, lo vivido, lo heredado, lo contado... Lo no vivido, pero sí leído y escuchado hacen que el artista sea una mezcla de todo hasta encontrarse a sí mismo», trata de contextualizar Vesna González. De ahí que el título 'De aquellas raíces, estas flores' trate de valorar, en su opinión, las raíces propias como una forma de autoconocimiento.

«Las raíces están ancladas en la tierra, son la causa y el origen, lo realmente importante, no podemos florecer si creemos que las raíces no han sido necesarias para nuestro crecimiento», confiesa.

Dentro de la exposición, hay una cuidadosa elección de los retratados, entre los que se encuentran tanto personas del presente como del pasado de Gáldar, pero siempre con un nexo común, y es el hecho de que, «de alguna manera, han creado esas raíces de las que hablo y que, a su vez, ellas fueron las flores de unas antiguas raíces. Somos la mezcla de todo lo que nos rodea».

Dieciséis obras componen la exposición, un trabajo meticuloso, «hecho a fuego lento y con mucho cariño», dice su autora.

Son trece obras de arte digital y tres lienzos en acrílico que representan personajes tan reconocibles para los galdenses y vinculados de algún modo con la ciudad como el artista Pepe Dámaso, la profesora de música Josefina Medina, los artistas visuales Cristóbal Guerra y Raúl Mendoza, la tejedora 'Mariquita de las Nieves' o el escritor Ángel Sánchez.

Los retratados

«He ido entrevistándome con algunos de los retratados y, sobre otros, he tenido que indagar y preguntar anécdotas reales y conocidas por todos los que los conocieron, lo que me ha hecho llegar a pensar que, en algún momento, yo los hubiera conocido. ¡Me he divertido muchísimo! Y de eso justamente trata la vida», asegura.

Pero, de entre todos los representados en sus obras, Vesna González se queda, sin lugar a dudas, con su compatriota Raúl Mendoza. «A él me une la admiración que siento por lo que hace y por cómo es, creo firmemente que es el artista más completo que existe», confiesa sin dudarlo.

También aparece en su obra un autorretrato en forma de collage 'pop art'. «No olvidemos que el 'pop art' no es un estilo que busque la profundidad humana y filosófica, es algo más divertido, feliz, positivo y llamativo visualmente. Para mí el 'pop art' es ese amigo que te saca una sonrisa, te hace feliz y te permite olvidar lo malo; no se detiene a indagar en el pesimismo o en el realismo cotidiano del ser, es tan solo felicidad pura».

Vesna González se declara sin remilgos artista pop, disciplina que explosionó en los 60 del siglo XX en Estados Unidos, pero que no ha logrado un especial arraigo en nuestro país. Por eso mismo resulta curioso indagar sobre cómo se produce su aproximación a este género. «Creo que primero nace mi acercamiento y enamoramiento del estilo 'pop art' para luego desarrollar, según los críticos de arte, mi propio estilo, que llaman: 'estilo Vesna'».

En realidad, el 'estilo Vesna' comienza en su más tierna edad con Barrio Sésamo, La Bola de Cristal, Alaska y los Pegamoides, Michael Jackson, David Bowie, Pedro Almodóvar... «Vivir desde mi infancia el Carnaval como algo imprescindible lleno de luz, purpurina, música, actuaciones y un largo etcétera también hicieron que mi mente entendiese que la felicidad va por delante de la tristeza. Me siento muy querida y valorada en tierra, y fuera de ella también. He tenido que lidiar con la gente que me decía: has elegido un estilo que no se comprende; y hoy puedo decir tan sólo 'gracias', porque finalmente se entendió a la perfección».

El punto de partida

En cuanto al origen de sus inquietudes artísticas y de cómo se produce el salto profesional al mundo del arte, se trata de una historia bastante curiosa. «Estudié estilismo en peluquería y esa fue mi profesión hasta que en septiembre de 2015 da un giro mi vida y me descubren Javier Viera y Berta Hidalgo, creadores de la revista la 'Brújula Ocio y Cultura'», explica González. «Una obra sería la portada de ese mes y, a partir de ahí, todo iría como la bola de nieve que baja desde una gran montaña», continúa. «Tanto fue así que poco después dejé de dar colores en las cabezas de las clientas para comenzar a dar color y formas en los lienzos. Es así como cambié mi profesión. Evidentemente, dibujaba, pero jamás hasta ese día lo había enseñado en las redes, muy valiosas cuando se saben utilizar».

También se declara ferviente admiradora de Pedro Almodóvar, al que dedicó incluso una exposición. «De Pedro Almodóvar me gusta todo lo que nace de él: su voz, su forma de transmitir, lo que hace, cómo lo hace y cómo lo dice. Lo que más me gusta es su forma de ver lo que yo llamo el realismo, desde su prisma surrealista popero. Él mismo y lo que hace es tan real como la vida misma».

En lo que se refiere a sus propios proyectos artísticos, Vesna González asegura que se encuentra feliz en sus zapatos. «Quiero seguir en la línea donde me encuentro, siempre abierta a nuevas ideas. En definitiva, me gustaría seguir con exposiciones, charlas, 'performances', cartelería y todo lo que ya vengo realizando desde hace años».