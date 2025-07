El variado y sorprendente universo de Marta Mariño se exhibe en La Regenta

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 11 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

A través de una lectura profunda y personal de la docente, investigadora, crítica de arte y comisaria Ángeles Alemán, que dialoga con el visitante a través de las distintas pinceladas pictóricas y cronológicas que jalonan el amplio y variado universo pictórico que ha desarrollado durante 40 años Marta Mariño (Las Palmas de Gran Canaria, 1954) se erige la muestra 'Los caminos de la pintura', que abre sus puertas desde este viernes, a partir de las 20.30 horas y hasta el próximo 20 de septiembre, en el Centro de Arte La Regenta, en la capital grancanaria.

Esta propuesta expositiva hace un repaso por las principales series, temáticas y reflexiones que han marcado el variado universo creativo de esta pintora con una selección que, reconoce Ángeles Alemán, se ha ajustado a las dimensiones de las dos plantas que ocupa en La Regenta.

«Marta Mariño tiene una capacidad de trabajo impresionante. Ojalá estuviera todo ese trabajo presente aquí», confiesa Ángeles Alemán a la vez que reconoce la importancia de la mirada propia de quien comisaria las exposiciones. «En todas las exposiciones se crea un diálogo con el público a partir de la visión del comisario. Estoy segura de que otro comisario con este mismo material haría una exposición totalmente diferente. Todos los temas permiten múltiples lecturas y abre unas puertas infinitas, como hace esta exposición», puntualiza.

La propia Marta Mariño confiesa que «la lectura» que ha hecho la comisaria de la muestra «es diferente» a lo que ella misma pensaba sobre muchas de sus series y creaciones. «Yo he trabajado las piezas y ella tiene una idea sobre las mismas y le ha dado forma. Cojo con cariño su lectura y las cosas que ha añadido», apunta la pintora y licenciada en Bellas Artes.

Ampliar 'Manilla', de Marta Mariño. C7

La pintora grancanaria reconoce que sus piezas «cobran otra vida» cuando se exhiben en las paredes de La Regenta y considera que esta exposición significa un punto y seguido. «Ahora toca descansar y ya me pondré a crear de nuevo cuando encuentre algo en mi cabeza. A partir de ahí se establece una especie de diálogo, ya que empiezo de una manera y el propio cuadro me devuelve otras cosas que yo no buscaba», advierte sobre un proceso que se ha repetido desde sus comienzos y en series tan fundamentales en su trayectoria como 'Anastamosis', 'Mujeres en los márgenes', 'Hespérides, el interior del jardín', 'Las cuatro estaciones', inspirada en la celebérrima pieza de Antonio Vivaldi o una de sus más recientes, 'Sinestesia', cuyas piezas se exhiben a un paso del documental que ha realizado sobre la pintora Yon Bengoechea y que se exhibe en la exposición.

Contrastes constantes

Ángeles Alemán subraya que el camino pictórico de Marta Mariño se caracteriza por una presencia continua de «contrastes». «Tiene una trayectoria constante y larga en el tiempo, con una presencia de temas, técnicas, soportes y lenguajes pictóricos diversos. Me resulta interesante resaltar esos contrastes, esa capacidad de crear una mirada nueva a cosas como los insectos que están alrededor de las frutas o los Riscos al anochecer sobre palés, elementos de desechos que ha rescatado. A la vez, es capaz de trabajar en series tan pulcras y bien finalizadas como la de los niños japoneses», explica la experta en su obra que dudó sin titular la exposición «encrucijadas de la pintura», idea que desechó por la acepción «dramática» que rodea habitualmente al término.

Ampliar Una visitante ante una de las piezas de Marta Mariño. C7

Destaca cómo Mariño, ya desde los años 80 y 90, actuaba siempre «más allá de la simple apariencia». «No solo se para a pintar libros, sino que también escribe los textos de esos libros y utiliza nuevos elementos para crear nuevas sensaciones de materia y texturas. Es una artista que no se detiene ante nada», destaca.

Apunta también Ángeles Alemán cómo la artista que protagonizará en septiembre una nueva monografía de la Biblioteca de Artistas Canarios (BAC), que edita el Gobierno de Canarias, parte de «la ortodoxia y la gran pintura clásica» para ir un paso más allá, tanto en el ámbito de la «bidimensionalidad y la tridimensionalidad» para así «crear nuevos mundos» gracias a su gran manejo de la técnica pictórica que plasma en reflexiones sobre sus pasiones musicales, paisajísticas, místicas y mitológicas, entre otras.

Ampliar Espacio de La Regenta donde se exhibe las piezas de Álvaro Porras. C7 Álvaro Porras exhibe su metáfora visual sobre el tren vertebrado Dentro del proyecto de Residencias que cada año desarrolla el Centro de Arte La Regenta, el artista valenciano Álvaro Porras Soriano ha desarrollado la serie 'Galopar de arenas capiteles', en torno al tren vertebrado (TV-2) que en pleno franquismo se planteó poner en marcha en Gran Canaria en los años setenta. En una pequeña sala de la planta baja de La Regenta exhibe siete de las piezas que ha conseguido elaborar desde el pasado 21 de mayo y hasta la semana pasada a partir de sus investigaciones y reflexiones sobre esta estructura de hormigón, tal y como explica Alejandro Vitaubet, director de este Centro de Arte dependiente del Gobierno de Canarias. La residencia artística de Álvaro Porras se ha sustentado sobre los cuatro criterios que erigen este proyecto de La Regenta, como son las reflexiones sobre «el territorio, la ciudad, la comunidad y el contexto», señala en la mañana de este jueves Alejandro Vitaubet. Porras Soriano arrancó con un trabajo de documentación previo en la hemeroteca para leer en la prensa local todo lo que se había publicado en torno a este tren. Ya documentado, llevó «a su ámbito visual» esa información para elaborar las siete piezas que ahora se muestran al público. Vitaubet destaca cómo a partir de ahí llevó a cabo «un trabajo sobre la memoria desde el ámbito estético». «Su obra genera resonancias en torno a la arqueología y el pasado con vínculos con el presente como la expoliación del territorio, la visión colonialista del desarrollo y la monumentalidad como ejemplo de progreso», añadió ante la ausencia del artista, que por cuestiones personales ha vuelto a Valencia.