Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 7 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Casa de Colón exhibe una exposición sobre una de las creadoras extranjeras más enigmáticas que residió en la isla en los 40 del pasado siglo: la alemana Gina Berndtson. La conservadora y comisaria de la muestra, Mave Delisau, arroja luz sobre la misteriosa trayectoria de esta mujer que fue perseguida por los nazis, tuvo varios nombres, nacionalidades y residencias y se convirtió en la primera artista de la historia de Canarias que expuso de manera individual su obra.

-Ha incidido con el título de la muestra en el carácter enigmático de la artista alemana llegada a Gran Canaria. ¿Cuáles son a su juicio los aspectos que conforman ese halo de misterio que envuelve la vida de esta creadora?

-La trayectoria vital de Gina Berndtson es una historia aún llena de incógnitas por resolver. Cambió de nombre, nacionalidad y residencia en múltiples ocasiones, ocultando su verdadera identidad hasta el final de su vida. Desempeñó un papel controvertido durante la Segunda Guerra Mundial, figurando en los listados de perseguidos por el gobierno nazi y, tras el final de la contienda, residiendo en ciudades donde existían comunidades alemanas significativas y que fueron punto de escala en la llamada «ruta de las ratas», vías de escape utilizadas por los nazis fugados tras el conflicto. Siendo una artista desconocida y extranjera, se integró rápidamente en los círculos intelectuales y artísticos de la isla. Contó con el apoyo de personalidades destacadas de la cultura y la política isleña y accedió a los espacios expositivos que centraron la actividad artística en ese momento, el Círculo Mercantil y El Museo Canario.

-¿A qué corriente pictórica estaría adscrita Gina Berndtson?

-Se forma artísticamente entre Berlín y Munich en la década de los años 30 y su estilo se adhiere a una estética postexpresionista heredada de su maestro Nikolaus Sagrekow, pero de una forma mucho más depurada con la que construyó su propio lenguaje. Con un especial interés por los retratos psicológicos, incidió en las tensiones internas de sus personajes, apoyándose en el uso de color, espeso y de intensos contrastes, contornos fuertemente marcados y fondos indeterminados que le aportan un mayor carácter introspectivo a sus obras.

-¿Más allá de los aspectos anecdóticos de su existencia por qué ha sentido fijación como historiadora y conservadora por estudiar y abordar la obra de Berndtson?

-No se trata solo de una cuestión historiográfica, sino también un acto de justicia histórica, de visibilización y reivindicación del papel de las mujeres en el arte. El hecho de que su obra formara parte de una colección tan relevante como la de Francisco Martín Vera, indica que en su momento fue considerada una artista de importancia. A diferencia de muchas artistas que han sido invisibilizadas en vida, Gina Berndtson recibió en su momento un reconocimiento notable por parte de la prensa y el público local. Este hecho refuerza la necesidad de investigar qué sucedió después, por qué su nombre no se consolidó en la memoria colectiva y cómo su legado puede ser rescatado para una nueva lectura dentro del contexto artístico contemporáneo. El proceso de reconstrucción de su historia ha requerido un trabajo minucioso de consulta de fuentes de archivo en diversas ciudades del mundo. Esta labor no solo contribuye a desentrañar su trayectoria, sino que también demuestra el valor de la investigación artística en la recuperación de figuras olvidadas. A través de la investigación y la divulgación, su obra puede ser redescubierta y apreciada en toda su dimensión, dando un paso más en la recuperación de la memoria artística de la isla.

-¿Cómo llegan las piezas que hoy conserva la Casa de Colón al fondo Martín Vera?

-Francisco Martín Vera (1905-1974) fue un empresario y coleccionista de arte que tuvo un papel destacado en la cultura insular. Siempre vinculado al entorno de la Escuela Luján Pérez en 1947, coincidiendo con la llegada de Gina Berndtson a la isla, Eduardo Westerdahl y Domingo Pérez Minik, junto a Francisco Martín Vera, Juan Márquez y Juan Rodríguez Doreste y algunos miembros de la Escuela Luján Pérez, formaron el 4 Club. Su objetivo entre otros era promover y organizar exposiciones de artistas españoles y extranjeros en las islas de Tenerife y Gran Canaria. En esa coyuntura, no es de extrañar que Martín Vera se sintiera interesado por la obra de Gina Berndtson y adquiriera las piezas para su colección.

-Fue la primera mujer que expuso individualmente su obra en la ciudad a finales de los cuarenta del siglo pasado. ¿Mantuvo una relación en aquel tiempo con los cenáculos artísticos que se estaban produciendo en la isla?

-Aunque no existen evidencias documentales al respecto y dado que la actividad expositiva en la isla se concentró en espacios limitados y concretos, probablemente la pintora se relacionó con el círculo artístico de la isla. Sí que existen evidencias de su relación con Ángel Johan, quién no solo presentó su exposición en El Museo Canario si no que fue retratado por Berndtson en una de las piezas que forman parte de la exposición, 'Viejo espíritu'. Ángel Johán residía en Las Palmas desde 1929 y desde su llegada a la isla se relacionó con la vanguardia artística de la época y se integró en el grupo de escritores grancanarios. En 1947 publicó junto a Agustín Millares Sall, Ventura Doreste, José María Millares Sall y Pedro Lezcano, 'Antología cercada'.

-¿Del periplo posterior de la pintora tras su paso por la isla cabría destacar algún aspecto o cuestión importante?

-Curiosamente, tras unos años complicados intentando subsistir en diversas ciudades de Sudáfrica, Gina Berndtson volvió a España y se instaló en Jávea. Aunque realizó varios viajes a Estados Unidos para ver a su familia, Alicante se convirtió en su hogar hasta el final de sus días. En la actualidad, esta etapa está siendo investigada, pues en Jávea se encuentra un volumen importante de la producción de la artista.

-¿Qué destacaría de la documentación que se conserva y ha manejado y que valor otorga a la misma? ¿De qué tipo de materiales estaríamos hablando?

-La bibliografía e información acerca de la artista es más bien escasa, por lo que seguir sus pasos y descubrir su historia ha sido fruto de un complicado pero apasionante trabajo de investigación en el que se han consultado fuentes hemerográficas y documentales, artículos de prensa de la época y documentos de archivo de distintas instituciones culturales de Berlín, Munich, Lichte, Arolsen, Estocolmo, Ekilstuna, Durban, Johannesburgo, Washington, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria. Un trabajo especialmente complicado en lo que se refiere a su etapa en Alemania y Suecia, pues la destrucción de documentación durante la Segunda Guerra Mundial se suman los constantes cambios de nombre a los que recurrió la artista y la existencia de referencias en diversos Archivos en los que no ha sido posible localizar la documentación original por ausencia o extravío.

-¿Cree que la obra de la pintora ha sido suficientemente valorada en el contexto de la historia de las vanguardias plásticas en Canarias?

-En las últimas décadas el Servicio de Museos del Cabildo grancanario ha recuperado la figura de la artista, conservando, restaurando, investigando y difundiendo su obra, dentro de su política de visibilización y reivindicación del papel de las mujeres artistas presentes en la colección. La obra de Gina Berndtson, ha sido expuesta en diversas muestras organizadas por el museo, como es el caso de 'Rostros de Mujer en la Colección de la Casa de Colón' en 2004 y 'Bodegones en la Colección de la Casa de Colón' en 2015, ambas comisariadas por Francisco Javier Pueyo; 'Mujeres en los márgenes. Las artistas en la Colección de la Casa de Colón', comisariada por Yolanda Peralta en 2017, o 'Deshilar la colección. Urdimbres de lo sagrado. Tramas que des(a)nudan amarres' proyecto de la artista Macarena Nieves en colaboración con la Casa de Colón en 2024. Los primeros resultados de esta investigación fueron expuestos en marzo de 2022 en el ciclo de actividades 'Miradas a la colección' bajo el título 'Tras los pasos de Gina Berndtson' y posteriormente en el XXIV Coloquio de Historia Canario Americana en septiembre de ese mismo año, ambos en la Casa de Colón.