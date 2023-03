Seth Abea viaja 'de sol a sol' de Ghana a Canarias

Seth Abea realizó el camino contrario de un africano en busca del sueño europeo. Tras su idílica infancia en Canarias, su madre lo envió con ocho años a Ghana, el país de origen de su familia, para que se encontrara frente a frente con su lengua, su cultura y sus raíces. Allí descubrió que el sol sale siempre por el Este, en cualquier latitud. La experiencia inmersiva marcó su espíritu artístico, enlazado para siempre en los valores de la multiculturalidad y la eliminación de las barreras mentales y culturales. Con una amplia trayectoria como artista audiovisual y cineasta en las Islas Canarias y en Londres, donde entró en contacto con varios movimientos artísticos protagonizados por afrodescendientes, presenta su primera exposición fotográfica en la Casa-Museo Antonio Padrón-Centro de Arte Indigenista de Gáldar.

'Ewia-Magec', o, lo que es lo mismo, 'De sol a sol' en twi, dialecto ghanés, y en amazige, el idioma de los antiguos canarios. La muestra estará abierta desde este viernes y hasta el 16 de abril.

La exposición está compuesta por 14 imágenes fotográficas y dos audiovisuales. El primero es un corto documental llamado 'Intrahistorias' dirigido y realizado por Rowland Oladipo Olajide y dedicado a su madre, que relata en primera persona la travesía que ambos realizaron en patera desde Nigeria hasta las Islas Canarias cuando él todavía era un niño. El segundo será un pequeño video, donde Ivette Daliana, poeta afrocubana, feminista interseccional, antirracista y activista LGTBQI+, recita voz en off una parte de su obra.

Todo el material ha sido r odado en varios puntos naturales de Fuerteventura y Gran Canaria. Pero el paisaje es lo de menos. Lo importante era captar la esencia de la multiculturalidad de entornos y personas, bajo el nexo común del sol que les guía.

«Los flujos migratorios no son un fenómeno actual», deja claro el artista. «Tanto los modelos elegidos como yo mismo somos descendientes de una primera y segunda generación de emigrantes llegados a las islas. Por eso, mi proyecto es, en sí mismo, una ruptura de barreras». La manera de contextualizar esta ruptura es mostrando a modelos y elementos propios de la cultura africana, «tan habituales en nuestros países de procedencia, así como tendencias y tradiciones, como, por ejemplo, joyas, telas, cuencas de colores o el pelo afro natural, entre otras representaciones».

«Desde siempre, Canarias ha sido un lugar donde la multiculturalidad ha existido», recuerda el cineasta. « Podemos fomentar el orgullo de pertenecer a una sociedad multicultural a través del arte, la música y la gastronomía. Y también creando espacios y eventos donde podamos celebrar y honrar las distintas culturas que tenemos aquí», asegura.

Siguiendo el hilo de la riqueza cultural que se genera a raíz de la mezcla de culturas, su nombre en redes, @theafrocanario, define perfectamente el valor del multiculturalismo. «Estoy abierto a todo tipo de proyectos. Sin embargo, pienso que como artista uno deber expresar lo que siente. En mi caso, como afrodescendiente que ha vivido en los dos lugares, la multiculturalidad es intrínseca a mí y a mis proyectos», confiesa Abea.

A la edad de ocho años, Seth Abea conoció por primera vez Ghana. Durante los siguientes ocho, vivió la experiencia de residir en el país natal de su familia. El cambio y el choque de confrontar ambos mundos no fue fácil. « Culturalmente tuve que adaptarme. Al volver a Canarias llegué a entender las diferencias de ambos mundos y las ventajas que hay en cada uno. Todo ello me ayudó a comprender más sobre mis dos culturas y a cómo ser independiente», explica Seth Abea.

Después de ocho años en Ghana, Abea regresa a Fuerteventura, donde estudia y se inicia profesionalmente en el mundo del vídeo y la fotografía, hasta hacer de ello su profesión. «En el mundo musical, he colaborado junto a mi equipo, en nuestra productora audiovisual 'Global Vision', con grandes artistas, como Quevedo, Cruz Cafuné y El Vega Life, entre otros. También he realizado proyectos audiovisuales con marcas internacionales como Volkswagen, Audi, Hyundai y Meliá International entre otros, además de un proyecto audiovisual de contenido para el museo 'The Arx' en Londres».

Pero, ¿es posible desarrollar una carrera exitosa como cineasta sin salir de Fuerteventura? Parece que la coyuntura no puede ser más propicia. «Podría decir que ahora sí, gracias a la conexión que tenemos con el mundo a través del internet. Fuerteventura está apostando por ser escenario de grandes rodajes a nivel internacional. Personalmente, espero que el proyecto de 'Dreamland' genere puestos de trabajo para personas locales y así pueda motivar a más jóvenes que tienen ganas de dedicarse al mundo artístico, creativo y audiovisual», defiende con ahínco el artista.