Seis años de goros, mujeres, color e identidad

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 14 de junio 2025, 02:00

La mujer canaria con pañoleta en la cabeza, a veces más visible y en ocasiones transformada por su imaginación desbordante, las figuras aladas, los goros (muretes circulares), las viviendas tradicionales, y la flora y la fauna autóctona canaria con una especial predilección por las palmeras y los lagartos, son algunos de los muchos elementos característicos de las inconfundibles pinturas del artista Paco Sánchez (Las Palmas de Gran Canaria, 1947), uno de los principales referentes de la llamada Generación de los 70.

Su universo vuelve a estar al alcance de la mirada de la ciudadanía y de los especialistas gracias a la muestra 'Abrazando la luz', que desde la noche del pasado jueves y hasta el próximo 25 de julio se exhibe en las salas Manolo Millares/Elvireta Escobio de la Fundación del Centro Cultural Cicca, en la capital grancanaria.

Bajo el comisariado de Antonio Pérez Martín, esta exposición invita a realizar un viaje por los últimos seis años de creación de este artista, Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación en 2017.

En el Cicca se muestra un total de 49 acrílicos sobre lienzos que Paco Sánchez ha pintado entre 2019 y 2025. «La última exposición suya antes de esta fue en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también monté yo. Todo lo que aquí se muestra es posterior a aquella exposición y a la del CAAM, de 2018, por supuesto. Lo que mostramos es inédito en su mayoría», subrayó Pérez Martín horas antes de la puesta de largo del proyecto.

Ampliar De izquierda a derecha, Fernando Fernández, director de la Fundación La Caja de Canarias, y el artista Paco Sánchez, este jueves, en el Cicca. Juan Carlos Alonso

«Esta producción empieza en 2019 y termina en 2025. Incluimos el último cuadro que ha realizado. Cuando fui a hacer la primera selección a su casa, teníamos en mente unas 70 obras. Este cuadro no lo tenía terminado. Le pregunté que cuándo lo tendría listo y me dijo que no lo sabía. Pero cuando volví para la selección final ya estaba terminado y lo incorporamos sin dudarlo», explica Antonio Pérez Martín sobre 'Sureños' (2025), acrílico sobre lienzo, de 81x100 centímetros.

El comisario de 'Abrazando la luz' reconoce que durante estos seis años «ha variado un poco la paleta de color» de Paco Sánchez, «con una menor presencia de los tonos azules y rojos, que siempre han sido importantes en sus obras».

Ampliar 'Sureños' (2025), de Paco Sánchez. Juan Carlos Alonso

La llegada de la pandemia de la covid-19 redujo en parte su producción durante 2020 y 2021, como es lógico, reconoce Pérez Martín. Pero lo que se ha mantenido invariable en todo momento es la importante presencia «del cuerpo de la mujer con la pañoleta en la cabeza» en su universo creativo, una de sus señas de identidad.

Su universo creativo

Sigue teniendo los mismos pensamientos sobre la pintura que siempre ha defendido, pero se percibe una cierta evolución. Ahí sigue el primitivismo, el indigenismo... pero también un cierto romanticismo. En sus creaciones sale a relucir todo su mundo interior», apunta sobre el artista que se crió en el barrio de San Nicolás de la capital grancanaria y que de niño jugó entre la vegetación y la fauna del barranco Guiniguada de la época que años después le ha inspirado buena parte de sus lienzos.

Defiende Antonio Pérez Martín el doble universo que ha marcado el paso de este artista que estuvo en la Escuela Luján Pérez. «Una cosa es el ser humano y otra el artista y Paco Sánchez ha sabido siempre diferenciar entre una cosa y otra», subraya quien firma un artículo en el catálogo de esta exposición junto a los de Manuel Lobo, Franck González, Carlos Díaz-Bertrana y Fayna Sánchez, hija del artista al que acompañó en la inauguración del jueves.

Ampliar Un momento de la inauguración de la exposición. Juan Carlos Alonso

En ese acto, Manuel Lobo, vicepresidente de la Fundación La Caja de Canarias destacó que «la luz ha jugado un papel importante en su creación durante sus 50 años de intenso trabajo». «Solo falta tomarla y eso es lo que hace Paco que, con su paleta, transforma los colores que le permiten captar la luz intensa del Atlántico», añadió.