'Scrollytelling', el secreto de Tomás Correa para contar historias en nueva la era digital

Tomás Correa Guimerá sabe cómo hacer que una web se convierta en una fábrica de contar historias que atrapen hasta el punto de que no paremos de hacer rodar el ratón del ordenador o nuestro pulgar en el móvil. Se trata del 'scrollytelling', un novedoso concepto de desarrollo de sitios digitales que rompen con el concepto tradicional de una 'web site'.

El diseñador y fotógrafo grancanario desarrolló su primer proyecto digital en 1998. Muchos bits han llovido desde entonces, y después de una larga carrera de exitosas iniciativas digitales y fotográficas, acaba de presentar la web www.arqueologiadelgusto.com, el sitio web que presenta el proyecto cultural y gastronómico de cocina creativa e historia de la alimentación del mundo indígena de Gran Canaria emprendido por el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada y el chef tinerfeño Marcos Tavío.

En su época de estudiante, a Tomás le interesaba sobre todo la música y, sin embargo, al final se decantó por la fotografía. Eran los años 90 y, en aquella época, las únicas opciones de formación tecnológica eran «imagen y sonido». Pronto la primera desbancó a la segunda. Empezaba el 'boom' de la fotografía digital y el paso al mundo del diseño fue sencillo.

Complementó la formación recibida en la isla con otra más avanzada en Berlín y Londres. Pero fue el espíritu de la capital alemana el que le llevó a instalarse en ella durante varios años. «Me quedé muy enganchado con la ciudad y he pasado grandes periodos de mi vida en ella», confiesa.

Nace 'Mixtura'

Entre los años 2003 y 2010, Correa creó un estudio de diseño y publicidad llamado 'Mixtura'. Se especializó en la creación de proyectos web y campañas publicitarias, «hasta que decidí centrarme en la fotografía de autor». Regresó a Berlín y allí logró desarrollar su faceta artística. La formación es la tercera pata de sus inquietudes profesionales. Los cursos de fotografía, muchos de ellos impartidos a colectivos especiales, conforman una parte importante de su tiempo, aún hoy en día. « Me gusta sentir que la fotografía puede ser un medio de expresión para determinadas comunidades, como los mayores, un modo de desarrollar su potencial y conocerse interiormente».

«Lo que de verdad me interesa de la fotografía es poder contar una historia con imágenes», afirma Tomás Correa. «Siempre he estado buscando un formato que me sirviera para unir, para conectar las fotografías». Lo logró, por ejemplo, con la publicación de 'Cartas desde el Atlántico', un libro en el que, por medio de fotos y cartas dirigidas a su hijo, Tomás recorre el variado paisaje natural de Gran Canaria, y establece un relato sobre las múltiples capas que han ido componiendo su auténtica y cosmopolita cultura.

Pero en web no encontraba un formato que de verdad le convenciera. «Aquí es donde descubrí el 'scrollytelling', el formato de web que he utilizado para el proyecto 'Arqueología del gusto', de Cueva Pintada. Mi primera web la hice en el 98, con lo que se puede uno imaginar que he visto todos los formatos posibles. Y nunca he estado satisfecho con la forma de mostrar el trabajo, hasta que he encontrado este sistema», asegura el diseñador.

Para los profanos en la materia, el 'scrollytelling' es una combinación entre los términos anglosajones 'scroll' y 'storytelling'. El primero es el gesto por el que nos deslizamos por nuestra pantalla de ordenador, a través del ratón, o bien con el pulgar, en el caso de las pantallas de los móviles. «Es el movimiento natural para todos los usuarios de redes sociales hoy en día», apunta Correa. El 'storytelling', por otro lado, es la técnica más usada para comunicar con éxito y causar impacto en la audiencia. Se podría describir como una narrativa que atrapa, con un mensaje final que deja un aprendizaje o concepto.

«En realidad no es nada nuevo», reconoce el diseñador web. «Lo que pasa es que aún no es habitual su uso». El 'scrollytelling' es el formato ideal cuando se quiere narrar una historia. Y esto es precisamente lo que necesitaba el proyecto impulsado por Cueva Pintada. «Una ventaja importante es que este sistema se adapta a cualquier resolución o dispositivo, sin tener, por ejemplo, que darle la vuelta al móvil para ver los vídeos», explica el experto digital.

Otra de las ventajas es que el 'scrollytelling' permite varias experiencias de visita. «Tiene una estructura muy simple e intuitiva que permite personalizar la visita a través de 'capas' de información en las que se puede ir profundizando en función del interés personal del usuario».