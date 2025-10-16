San Sebastián de los Reyes acoge la muestra 'El legado del papel' sobre Martín Chirino La muestra se puede visitar desde este viernes y hasta el 12 de enero en el principal espacio expositivo de la localidad madrileña

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 23:06

La localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes celebra el centenario del nacimiento del escultor grancanario Martín Chirino con la exposición 'Martín Chirino: El legado del papel [Obras: 1956-2018]'. Un proyecto comisariado por Alfonso de la Torre, que acoge la Sala Martín Chirino, principal espacio expositivo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ubicada en el Centro Socio-Cultural Pablo Iglesias, que se inaugura este viernes 17 de octubre y estará abierta al público hasta el próximo 12 de enero.

La inauguración oficial será est viernes, a las 19.00 horas y el resto de días estará abierta al público de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, y los sábados de 10.00 a 13.00 horas.

Además, se realizarán visitas guiadas para todos los públicos en las siguientes fechas, el sábado 25 de octubre, de 11.00 a 12.30 horas, el sábado 29 de noviembre, de 11.00 a 12.30 horas y el martes 16 de diciembre de 10.30 a 12.00 horas.

Esta exposición es un homenaje a Martín Chirino (1925-2019) en el centenario de su nacimiento, uniéndose a las numerosas exposiciones que, en toda España y en su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canria, lo han celebrado. También es un reconocimiento especial del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, ciudad que albergó su taller diseñado por el arquitecto Antonio Fernández Alba, entre 1960 y 1995. Éste fue el segundo taller de Martín Chirino que además se convirtió en punto de encuentro de artistas canarios en Madrid.

Comisariada por Alfonso de la Torre, 'El legado del papel [Obras: 1956-2018]' se centra en la faceta menos expuesta del artista: el dibujo, el 'collage' y la estampa, revelando el nexo indisoluble en su obra entre el papel y el hierro (o el metal, en general).

Chirino concibió su quehacer artístico como lo que el comisario ha denominado un Atlas Chirino: un sistema complejo y perfecto donde el dibujo y la escultura no eran procesos separados, sino una conversación constante.