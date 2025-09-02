La Sala de Arte Agüimes acoge desde el viernes la muestra colectiva 'Manos' Este espacio expositivo, en pleno casco del municipio grancanario, muestra hasta el 5 de octubre una selección de piezas de doce artistas

La Sala de Arte Agüimes, en pleno casco de este municipio grancanario, inaugura este viernes, día 5 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, la exposición 'Manos', en la que se exhiben piezas de doce artistas entre los que figuran pintores, escultores, grabadores y fotógrafos.

'Manos', que está comisariada por Juan José Bravo, se puede visitar hasta el 5 de octubre en los horarios habituales de este espacio de Agüimes, de lunes a viernes, entre las 16.00 y las 21.00 horas y con entrada gratuita.

La muestra cuenta con piezas de los siguientes artistas: la escultora abstracta y profesora de Arte de Lanzarote Noemí Arrocha Reyes; el pintor abstracto y profesor del IES Joaquín Artiles Rubén Valerón; el pintor abstracto y profesor del Colegio Nuestra Señora del Rosario Juan José Sánchez Artiles; el pintor figurativo y escultor Paco Betancor; el grabador sueco afincado en Gran Canaria, Rolf C. Hakansson; el pintor abstracto chileno que vivió durante años en Arinaga y ahora reside en Suecia, Nelson Salazar Luna; el escultor y realizador cinematográfico afincado en Agüimes Juan José Bravo Matías; el escultor, pintor y profesor del IES Casas Nuevas José Herrera Romero; la grabadora y profesora del IES Joaquín Artiles Nieves Viadero Odriozola; la fotógrafa y profesora de Secundaria Margarita Díaz Almeida; el escultur agüimense que trabaja con cristal Eustasio Mena López; y el también escultor de esta misma localidad Paco Suárez Díaz.

Rolf C. Hakansson es el autor del cartel de esta muestra que lleva el título de 'Manos' como alusión a que todos los artistas que exponen en la misma han creado de manera manual las piezas que muestran al público.

Esta exposición nace de una propuesta realizada por un grupo de artistas de Agüimes o vinculados al municipio a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento.

La Sala de Arte Agüimes nació en los años noventa vinculada a la Casa de la Cultura. En marzo de 2021 comenzó con su nueva andadura, gracias al impulso de Nelson Salazar Luna.