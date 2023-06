Una residencia artística que retoma el centro desde Ingenio

Canarias está considerada como una de las regiones ultraperiféricas dentro de la Unión Europea. El territorio continental se sitúa habitualmente como el centro y el resto es la periferia. Esta concepción de centro se puede extrapolar a múltiples apartados de la existencia y sobre la misma y el agua ha reflexionado un trío de artistas isleñas durante la residencia de un mes que han protagonizado en una casa rural en el barranco de El Lirón, en el municipio grancanario de Ingenio.

Desde las 19.00 horas de este jueves y hasta el próximo 5 de julio, en el CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual, en la calle Cádiz del barrio capitalino de Schamann, las jóvenes artistas Daniasa M. Curbelo, Ninf.A y Carla Marzán protagonizan la exposición en la que han plasmado algunas de las reflexiones nacidas en el marco de este proyecto que califican como «muy enriquecedor».

El gestor cultural y comisario Jorge Esda, y el artista audiovisual y productor Javier Estupiñán, responsables de Vega de Agua, se han encargado de comisariar este proyecto artístico que contó con un proceso de selección previo.

'Retomando el centro', que es como se titula este proyecto seleccionado por el CCA en su convocatoria anual, aspira, según Jorge Esda, a «entender nuestro territorio no como una periferia sino como un centro». Esto implica, añade, entender «los núcleos de poder, los propios cuerpos, el pensamiento y las ideas» dentro de una actividad creativa e intelectual que ha evolucionado a medida que se desarrollaba. «Es lo que buscábamos, que fuera el punto de partida y no el final. Que la residencia durante todo un mes soportara el proceso exploratorio, con las artistas en un entorno diferente al habitual y participando en una serie de actividades paralelas y un foro. Así han explorado nuevas vías que ni ellas mismas se esperaban», destaca Javier Estupiñán.

El agua

El agua fue una de las temáticas abordadas, reconoce la artista grancanaria Ninf.A junto a sus compañeras de residencia artística en la casa rural de El Lirón. «La primera semana fue de mucha investigación y puesta en común de temáticas, ideas y crítica. Así comenzamos a hurgar y a reflexionar», explica esta artista que reconoce que antes de aterrizar en Ingenio, una vez seleccionadas, las tres ya entraron en contacto a través de las redes sociales para irse conociendo y estableciendo puntos en común.

«El foro también nos ha ayudado a pensar el trabajo en común, al igual que las conversaciones previas y posteriores. Ha sido todo un trabajo conjunto, por lo que no hay piezas realmente individuales porque todas nos hemos retroalimentado», tercia la tinerfeña Carla Marzán.

Esta creadora alude al foro coordinado por Larisa Pérez Flores en torno al agua, desarrollado durante cuatro sesiones en el CCA de Schamann y una quinta entrega que se plasmó con una excursión de nueve horas por el Barranco de Arguineguín.

«El foro ha sido una maravilla, ya que ha situado a los participantes en nuevos lugares y ha logrado abordar conceptos desde miradas novedosas, El agua ha sido el núcleo central y se ha reflexionado sobre ella como forma de pensar y para situarnos en el mundo y en medio del océano», destaca Jorge Esda.

Las fuentes de inspiración

Daniasa M. Curbelo indaga en su universo creativo sobre los cuerpos y vuelve a hacerlo en 'Retomando el centro'. «En esta exposición hablamos de cosas más genéricas, pero sí que hay elementos que tienen que ver con el cuerpo. Me interesa lo que tiene que ver con los cuerpos que, por X o por Y, no son normativos en esta sociedad. Con Carla y con Ninf.A ha existido un reconocimiento entre iguales, que ha sido también fundamental para la convivencia, que ha sido muy buena. Cada una tiene derroteros distintos, pero aquí ha nacido un vínculo que nos colocará en un futuro en otro lugar», destaca la joven artista tinerfeña.

Reconoce que la visita guiada inicial a Ingenio ya comenzó a variar las ideas que traía en mente. «Aquella visita, al menos en mi caso y creo que para las tres, nos colocó en nuestro lugar. Después nos empapamos de la historia del municipio, de este territorio del sureste de la isla que construye su propio relato histórico y cuáles han sido los cuerpos que ocupan determinados lugares más o menos representados. Me he fijado en los cuerpos que ocupan las rotondas, las esculturas en los lugares públicos, los que construyen la idea de canariedad a través de la cultura, lo religioso, lo simbólico y lo turístico», reconoce.

También resalta cómo han afrontado el comisariado desde Vega de Agua. «En los procesos creativos culturales suele haber relaciones de poder o verticales. Jorge y Javier han sabido desde el principio plantear unos vínculos horizontales, tanto a través de la escucha como desde lo afectivo. Eso no abunda en la cultura, donde hay muchos egos y roles de poder autoritarios. De ahí que esta experiencia me haya sorprendido mucho, para bien», destaca Daniasa M. Curbelo, que ha trabajado estos días a partir de «lo performativo, el vídeo y la fotografía».

Por su parte, Ninf.A subraya que en el proceso de residencia «se generó un concepto de diseño de atmósfera» que les llevó a «jugar y explorarnos», lo que en su caso, le condujo a «volver a mi centro, al punto de raíz de mis inicios en el arte que es la moda». «He intentado generar inquietudes, no tanto como moda sino como antimoda, con un concepto más hacia el futuro», añade.

«Vine con una idea clara, porque en Tenerife vengo trabajando en torno a la tradición oral, entendida como una comunicación de necesidad social. Las mujeres la preservan y tienden a comunicar los peligros que hay en la sociedad. Quería vincularlo con Ingenio. A partir de una historia familiar empecé a investigar. Mi bisabuelo vino exiliado al campo de concentración de La Isleta. Me he encontrado personas en el pueblo que nos han nutrido a nivel cultural y asociaciones de recuperación de la memoria histórica, gracias a las que me he reunido con gente que me ha contado su propia experiencia», explica Carla Marzán sobre la fuente de inspiración de sus nuevas piezas.

La exposición

Además de la acción perfomativa 'Neo-fósiles sagrados' prevista para la inauguración, en la muestra en el CCA exhibirán piezas propias y otras realizadas junto a artistas que también han colaborado en el proceso. 'Acequia', 'Ladymaguada', 'El hijo del barranco', 'Se quedó a medias eso', 'Engrasar lo heredado', 'Perversión de simbolismos rígidos' y 'Estatuilla antropomorfa canaria I, II y III', realizada en barro y el taller de Paco Sánchez, en el propio municipio de Ingenio, son las obras que hasta el 5 de julio plasman lo que se gestó en esta residencia en el barranco de El Lirón.