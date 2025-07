Rafael Arocha: «Es hora de que la fotografía en las islas vaya más allá de inmortalizar atardeceres»

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 7 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

'Fleje', la segunda de las iniciativas que tendrá lugar en CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual, está coordinada por el fotógrafo Rafael Arocha (Gran Canaria, 1978), quien se propone con esta propuesta que concluirá en enero de 2026, promover el desarrollo y la visibilización de proyectos de fotografía que muestren imaginarios visuales no hegemónicos sobre las islas. El proyecto que tiene lugar en el citado equipamiento cultural que la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario mantiene abierto en Ciudad Alta, quiere consolidarse a lo largo de su desarrollo como un espacio de encuentro y reflexión para la comunidad fotográfica de la isla de Gran Canaria.

Arocha, que en Barcelona donde residió durante más de 15 años trabajó junto a fotógrafos como Antoine D´Agata, Nina Berman o Christopher Anderson, entiende por imaginarios no hegemónicos todos aquellos relatos visuales que sean capaces de confrontar las ideas preestablecidas sobre las islas. «Un ejemplo obvio es ese mantra de que Canarias es un paraíso o que los canarios somos de una manera determinada. El imaginario colectivo sobre las islas está fundamentado en paisajes idílicos, atardeceres de postal y sujetos exotizados. Se necesita generar alternativas visuales que nos ayuden a comprender la complejidad de un territorio mucho más plural y heterogéneo que todo eso», señala Arocha.

Además del fotógrafo canario, 'Fleje' cuenta con el concurso también otros creadores invitados entre las que se encuentran la fotógrafa y docente, Lurdes Basolí, la comisaria, escritora y docente, Natasha Christia, la comisaria e investigadora Lola Barrena, y el fotógrafo y cineasta Yon Bengoechea.

Pero, ¿cómo 'Fleje' desde la experimentación colectiva puede articular otro tipo de discurso y lógicas a las representaciones hegemónicas? Arocha avanza que desde la creación de un espacio de diálogo «y dando tiempo para el 'error'. La base de 'Fleje' es el compromiso, la reflexión y un tiempo lento. La fotografía es una excusa para hablar sobre muchas otras cosas, en esos diálogos intentamos reflexionar sobre la responsabilidad de lo que contamos y cómo lo contamos, sobre cómo nos afecta a nosotros y cómo apela al otro. Haciendo esto intentamos que la fotografía se vuelva algo más íntima y comprometida».

Un cambio

Para aquellos que pretenden que su mirada fluctúe e indague reformulando las posibilidades de otros territorios no trillados, «las posibilidades son infinitas», según Arocha. «Considero que el déficit es tal que a los creadores y creadoras canarias nos toca desde revisitar nuestros relatos del pasado a permanecer sensibles a unas islas que viven un momento presente de grandes retos. Islas con una realidad social, política, territorial y económica compleja y cambiante, un pasado colonial que desconocemos en toda su amplitud, con una sensibilidad identitaria en ebullición, con contradicciones culturales que confrontan la tradición con expresiones globalizadas... Es momento de que la fotografía en las islas vaya más allá de inmortalizar atardeceres», reclama el creador.

«La imagen es un lenguaje muy poderoso. Es capaz de condicionar la opinión y crear ideas preconcebidas. La imagen predominante que se ha proyectado sobre las islas es un eslogan publicitario con un fin muy concreto donde el paisaje idílico ha sido, en muchos casos, la única idea validada. Durante mucho tiempo la fotografía de las islas ha alimentado este único discurso. A los creadores nos toca hacernos responsables de nuestros relatos visuales y de las ideas que queremos transmitir más allá de lo que se acepta mayoritariamente como válido. En ese sentido el cine canario, por ejemplo, ya trabaja desde hace años en relatos personales, alternativos y críticos a esa hegemonía», subraya el fotógrafo.

¿Y de qué manera la red y sus plataformas han contribuido a expandir esos discursos hegemónicos fotográficos sobre las islas? Rafael Arocha anota que cree que no descubre nada si dice que lo que premian estas plataformas son imágenes y discursos alineados con lo popular, lo rentable o lo placentero. «Están diseñadas para emitir gratificaciones en un corto periodo de tiempo sin margen para profundizar. Imágenes de lectura fácil, complacientes. Es mucho más fácil/rentable popularizar la banalidad; el pensamiento crítico y los discursos alternativos requieren un tiempo lento que estos espacios no proporcionan. Es todo un reto apostar por aquello que seguramente no tendrá un rédito inmediato. Son discursos que requieren de un observador que esté dispuesto a implicarse y a parar el tiempo», agrega.

Hiperdependencia

Joan Fontcuberta lleva ya unos años advirtiendo que las características básicas de lo fotográfico han mutado considerablemente, por lo que apremia repensar tanto su nombre como su definición. Se habla de postfotografía. Al respecto Arocha admite que «la práctica fotográfica ha evolucionado mucho y con ello las maneras de crear y relacionarnos con las imágenes. Lo postfotográfico hace referencia a nuevas herramientas y a nuevas aproximaciones sobre imágenes ya realizadas. Pero lo que me parece relevante de lo postfográfico es que alude a lo relevante de ser fotógrafo y que no es más que ser capaz de articular un discurso, de reflexionar con imágenes ya sean hechas por un fotógrafo o fotógrafa, una máquina, haciendo capturas de pantalla o resignificando el basto archivo al que podemos tener acceso. Lo importante es generar un discurso, una opinión».

Ampliar Una foto de Carlos Novella presentada al proyecto 'Fleje'. c7

«Creo que, si alguna lección debemos aprender de esta epidemia de la imagen, de esta hiperdependencia a la representación a la que estamos sometidos, es a estar atentos, en alerta. La caverna platónica, la sociedad del espectáculo de Debord o la hiperrrealidad que define Baudrillard ya nos han advertido hace mucho tiempo de esto, pero pareciera que la fascinación de lo representado, el anhelo de ser lo que no somos tiene un poder casi ilimitado. Y una de las problemáticas significativas del presente no es soñar, no lo es imaginar, es que el ejercicio de la representación esta mercantilizado. Y por eso lo de estar en alerta, debemos preguntarnos de forma continuada qué tipo de imágenes consumimos, que nos dicen, por qué estas y no otras, quién las enseña... Se trata de tomar conciencia y hacernos responsables para no ser permeables a cualquier tipo de imagen», apunta.

Rafael Arocha contempla en este nuevo escenario la irrupción de la Inteligencia Artificial en el campo de la fotografía «tan solo como una herramienta más. Una herramienta que genera imágenes que se asemejan a fotografías. Lo que habría es que, superada la fascinación tecnológica que pueda suponernos, exigirle el compromiso, la ética y la profundidad que podemos esperar de cualquier otro medio creativo. Y digo esto porque a mí lo que me parece fundamental de la fotografía es también el proceso creativo; qué vínculos, qué pensamientos, qué dudas, qué estrategias atraviesan al creador mientras construye un relato fotográfico considero que es fundamental. Decirle a un aplicación o programa informático que genere una imagen por muy realista que la haga me interesa poco, no me emociona nada», concluye.