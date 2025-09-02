PSJM da un toque de atención en Atenas sobre el auge de los totalitarismos El dúo integrado por la grancanaria Cynthia Viera y el asturiano Pablo San José muestran 'Warning!' en el Institut für Alles Mögliche

Pablo San José y Cynthia Viera, en 2023 en una muestra en la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura.

El dúo PSJM, integrado por la grancanaria Cynthia Viera y el asturiano Pablo San José, presenta en Atenas, cuna de la democracia, la exposición 'Warning!' (¡Alerta!).

Con dos obras de su línea de Geometría social, el dúo que fue distinguido este año con el Can de las Artes que concede el Cabildo de Gran Canaria lanza una contundente advertencia sobre el precario estado de los sistemas democráticos occidentales.

En un momento en que las democracias liberales se ven acosadas por el autoritarismo de extrema derecha, PSJM lleva a Atenas dos obras que se centran en los riesgos inherentes al propio sistema democrático,avanzan en un comunicado.

El colectivo PSJM mostrará desde este jueves 4 de septiembre, en el espacio del Institut für Alles Mögliche, las obras 'Referéndums' (2021) y 'Elecciones al Reichstag 1933' (2014), piezas pertenecientes al procedimiento plástico y conceptual de creación propia que el colectivo ha dado en llamar «geometría social», que basa sus composiciones minimalistas en datos estadísticos y escrutinios electorales.

El Institut für Alles Mögliche es una red internacional de estudios y galerías sin ánimo de lucro. Con espacios en ciudades como Berlín, Atenas, Londres, Madrid y Estocolmo, fomenta la experimentación, la colaboración y la difusión de propuestas artísticas en toda Europa.

Las dos obras

'Referéndums' (2021) es una obra pictórica de instalación mural en la que se muestran los resultados de diferentes procesos electorales: el Brexit del Reino Unido (2016), el pacto con las FARC de Colombia (2016), el cambio de constitución en Chile (2020) y la ley de cambio climático en Suiza (2021). Producidas en blanco y negro, estas pinturas de factura matérica están hechas para reflexionar sobre la tensión entre razón y emoción en las sociedades democráticas. «Como avisara el filósofo español Fernando Broncano, la muerte de Sócrates ha de considerarse el primer gran hito de esta cuestión; ahora, de acuerdo con autores como William Davies, la manipulación de las emociones por medio de 'fake news', 'bots' y troles en las redes sociales, la minería de datos, el 'Big Data' y el algoritmo como arma, vuelven a poner el foco en los peligros y debilidades del sistema democrático. El referéndum aparece quizá como la forma más paradigmática de la democracia directa en el seno de la democracia representativa, dos modos de entender la democracia que sucumbirán siempre ante una población sin cultura y fácilmente manipulable», explica PSJM.

La obra 'Elecciones al Reichstag 1933', presentada originalmente en la Galería Whiteconcepts de Berlín en 2014, «es un aviso a navegantes». El recuerdo de cómo un dictador puede llegar al poder por la vía democrática, empleando la manipulación propagandística. Las mañas de Goebbels han evolucionado hacia las tretas de la Cambridge Analytica y Steve Bannon. El Brexit y la primera elección de Trump son fruto de estas oscuras estrategias.

Precisamente, una de las obras más recientes del colectivo PSJM es su gran instalación pictórica de 59 cuadros 'American Democracy' (2022). Presentada en Los Ángeles y Washington D.C. y finalmente en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria como parte de su colección, este proyecto supone un retrato pictórico de la historia política de los Estados Unidos interpretada en clave geométrica.

Ahora, con 'Warning!', PSJM insiste en su particular versión del género de la pintura histórica. «Estos cuadros electorales funcionan como una foto fija de un instante histórico», apuntan sobre sus creaciones.

PSJM retuerce así «el gran género pictórico de la pintura histórica a través de la perversión conceptual del formalismo geométrico para generar avisos, llamadas de atención sobre cómo la manipulación demagógica, el talón de Aquiles de la democracia, puede conducir a su propia destrucción».

Trayectoria

El colectivo PSJM, formado por Cynthia Viera y Pablo San José en 2003, es un equipo multidisciplinar que combina creación, teoría y gestión. Sus obras se encuentran en importantes colecciones como la Jerry Speyer Collection de Nueva York y han sido exhibidas en eventos de gran prestigio, como la Bienal de Venecia y el PS1-MoMA de Nueva York.

Además de su práctica artística, PSJM desarrolla una notable labor teórica y curatorial y ha publicado libros como 'Arte y procesos democráticos' y artículos en revistas como 'Revista de Occidente'.