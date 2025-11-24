La pintora Marta Mariño ingresa en la La Biblioteca de Artistas de Canarias El volumen dedicado a la artista grancanaria se presenta este miércoles, a las 19.00 horas, en el Centro de Arte La Regenta

La Biblioteca de Artistas de Canarias (BAC) dedica uno de los volúmenes de su colección a la artista grancanaria Marta Mariño, a través de la mirada de la historiadora de arte Ángeles Alemán, para quien su obra es «fascinante y a la vez desconcertante».

La publicación que impulsa el Gobierno de Canarias alcanza el número 87 y será presentada este miércoles 26 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Centro de Arte La Regenta, en Gran Canaria.

El acto contará con la asistencia de la artista y de la autora de la monografía, así como del viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez; el director de la BAC, Carlos Díaz-Bertrana, y del director de La Regenta, Alejandro Vitaubet.

La presentación se realiza precisamente en el mismo espacio que acogió el pasado verano su última exposición, titulada 'Los caminos de la pintura', en la que el público ya tuvo ocasión de disfrutar de una selección que reflejaba el resultado de cuarenta años de dedicación a la pintura que ahora se analiza con detalle en este volumen. La misma muestra se traslada ahora a la sala de arte Cabrera Pinto de La Laguna, cuya inauguración tendrá lugar el sábado 13 de diciembre.

Su obra se caracteriza por la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de expresión. Explora temas relacionados con su contexto cultural, geográfico y paisajístico, utilizando diversas técnicas y soportes.

Ángeles Alemán se refiere a ella como «una pintora, ante todo». Para Marta Mariño – señala– «el placer de pintar debe transformarse, a veces, en la incertidumbre, en la duda razonable ante los cruces de caminos que se va encontrando, buscando sin cesar ese motivo del que hablaba Cézanne, la esencia última de la pintura, del hecho artístico». Por ello, como pintora «se sitúa siempre en una encrucijada, y cada camino que elige se convierte en una nueva serie, en una manera diferente de entender –y de traducir– el mundo. Escoger una dirección u otra nos conduce inexorablemente en una dirección, y al acabar este camino nos encontramos ante otra encrucijada».