Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 25 de noviembre de 2025
Marta Mariño, en La Regenta, en una imagen de archivo. C7

La pintora Marta Mariño ingresa en la La Biblioteca de Artistas de Canarias

El volumen dedicado a la artista grancanaria se presenta este miércoles, a las 19.00 horas, en el Centro de Arte La Regenta

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:31

Comenta

La Biblioteca de Artistas de Canarias (BAC) dedica uno de los volúmenes de su colección a la artista grancanaria Marta Mariño, a través de la mirada de la historiadora de arte Ángeles Alemán, para quien su obra es «fascinante y a la vez desconcertante».

La publicación que impulsa el Gobierno de Canarias alcanza el número 87 y será presentada este miércoles 26 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Centro de Arte La Regenta, en Gran Canaria.

El acto contará con la asistencia de la artista y de la autora de la monografía, así como del viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez; el director de la BAC, Carlos Díaz-Bertrana, y del director de La Regenta, Alejandro Vitaubet.

La presentación se realiza precisamente en el mismo espacio que acogió el pasado verano su última exposición, titulada 'Los caminos de la pintura', en la que el público ya tuvo ocasión de disfrutar de una selección que reflejaba el resultado de cuarenta años de dedicación a la pintura que ahora se analiza con detalle en este volumen. La misma muestra se traslada ahora a la sala de arte Cabrera Pinto de La Laguna, cuya inauguración tendrá lugar el sábado 13 de diciembre.

Su obra se caracteriza por la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de expresión. Explora temas relacionados con su contexto cultural, geográfico y paisajístico, utilizando diversas técnicas y soportes.

Ángeles Alemán se refiere a ella como «una pintora, ante todo». Para Marta Mariño – señala– «el placer de pintar debe transformarse, a veces, en la incertidumbre, en la duda razonable ante los cruces de caminos que se va encontrando, buscando sin cesar ese motivo del que hablaba Cézanne, la esencia última de la pintura, del hecho artístico». Por ello, como pintora «se sitúa siempre en una encrucijada, y cada camino que elige se convierte en una nueva serie, en una manera diferente de entender –y de traducir– el mundo. Escoger una dirección u otra nos conduce inexorablemente en una dirección, y al acabar este camino nos encontramos ante otra encrucijada».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  3. 3 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  4. 4 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  5. 5 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  6. 6 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  8. 8 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  9. 9

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  10. 10 Horario y fechas del encendido de las luces de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria por barrios en 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La pintora Marta Mariño ingresa en la La Biblioteca de Artistas de Canarias

La pintora Marta Mariño ingresa en la La Biblioteca de Artistas de Canarias