Pepe Dámaso en el día de la Asunción: «que tengan paz y todo mi cariño» El artista comparte un vídeo recordando su primera obra, dedicada a Jose Antonio García Álamo, en el año 1949

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 15:09 Comenta Compartir

Pepe Dámaso, natural de Agaete, Gran Canaria, es uno de los grandes referentes del arte canario contemporáneo. Reconocido por su pintura, escultura y obra multidisciplinar, Dámaso ha sabido capturar en su trabajo la esencia de la cultura, las tradiciones y los paisajes del archipiélago.

Su estilo, lleno de color y simbolismo, refleja la riqueza de su tierra y su capacidad de convertir lo cotidiano en arte.

Con motivo del Día de la Asunción de la Virgen, Pepe Dámaso comparte un emotivo video en el que fusiona su arte con la devoción y las tradiciones de Canarias.

En estas imágenes, el artista muestra una de sus primeras obras, un óleo a la virgen María cuando tan solo tenía 17 años, «hoy día de la Asunción comparto con ustedes esta pequeña obra de mis inicios, en Agaete«, palabras dedicadas por el pintor en el vídeo en honor a la onomástica

De este modo, Dámaso muestra cómo continúa acercando la cultura de la isla al público a través de su creatividad única.