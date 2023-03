Paqui Martín exhibe 'No hace falta comprender para sentir' en la Casa-Museo León y Castillo

La obra de Paqui Martín es el reflejo de su propia actitud frente a la vida. Los acontecimientos mundiales filtran, una y otra vez, su creación artística. La tragedia de la guerra y los refugiados no es un fenómeno reciente, pero los acontecimientos que se suceden en Europa hacen necesario volver a tomar conciencia.

Este es el germen de 'No hace falta comprender para sentir', la nueva propuesta de la artista que interpreta fotografías históricas y periodísticas con su peculiar enfoque del grabado y el collage de técnicas artísticas. La exposición se inaugura en la Casa-Museo León y Castillo de Telde este miércoles y se extenderá hasta el 28 de mayo, en el horario habitual del museo, de martes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas.

Las escenas que reflejan los trabajos que componen la exposición no tienen fecha. Es cierto que eternizan momentos muy concretos, tragedias personales y familiares perfectamente reconocibles porque las vemos todos los días en los medios de comunicación. Pero, basta un cambio de escenario geográfico y de protagonistas para identificar situaciones muy similares que, por desgracia, no han merecido la atención de nadie. «La tragedia de los refugiados no es de ahora», se apresura a recordar la artista multidisciplinar.

'No hace falta comprender para sentir' es un proyecto que utiliza, se recrea y solapa con la creación artística, utilizando fotografías ya existentes como base para grabados y propuestas realizadas con nuevas tecnologías y otras técnicas expresivas.

La propuesta que Paqui Martín presenta en este proyecto está realizada a partir de fotografías preexistentes sobre un tema social duro como es la inmigración y la guerra, obteniendo una obra de sutil belleza, creando nuevas obras de arte sobre la base de otras imágenes.