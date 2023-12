El 'Paisaje consciente' que emerge en el Salobre

La actividad turística y la creatividad local, salvo en ocasiones puntuales, han vivido siempre en mundos paralelos. Cada uno por su camino, ajenos a sus respectivas realidades. Y eso que están a un paso, incluso antes de que el desarrollo tecnológico fulminara las distancias geográficas en todo el planeta. El grupo Satocan puso en marcha a comienzos de año un proyecto pionero en sus establecimientos hoteleros del sur de Gran Canaria para exhibir creaciones artísticas de artistas locales y ahora culmina el año con la muestra 'Paisaje consciente' ('Conscious Landscape'), del grancanario Miguel Panadero, en el Salobre Hotel Resort&Serenity.

La exposición, con acuarelas y esculturas de pequeño formato, es una síntesis de los caminos por los que ha transitado este artista en los últimos años. Se exhibe hasta el próximo 13 de diciembre y se puede disfrutar, de lunes a jueves, entre las 17.00 y las 21.00 horas, mientras que el viernes y el sábado, el horario es de 11.00 a 14.00 horas. Quienes acudan se toparán con Obelinda Marrero Alonso, que se ha encargado de velar por este proyecto que arrancó con una muestra en el Hotel Gold de playa del Inglés, también del grupo Satocan.

Ella, reconoce, fue quien contactó con Miguel Panadero para este proyecto, ya que sigue desde hace años sus creaciones. «Entiendo este proyecto como arte que visita al turista. Es una apuesta por esos profesionales consolidados de gran nivel y los emergentes que tenemos en la isla», avanza esta curadora contemporánea, como ella misma se define.

De izquierda a derecha, Obelinda Marrero, Miguel Panadero, Manuel Rivero y Rocío Sanz, en la inauguración de la muestra. C7

Obelinda Marrero reconoce que la respuesta de los turistas a la muestra del Hotel Gold fue muy buena y espera que se repita ahora en las instalaciones del Salobre. «Hay interés. Me ha sorprendido. Les llega emocionalmente, porque se sorprenden de encontrarse con arte local de calidad en un hotel. Detecto un nivel cultural enorme en el viajero, tanto nacional como internacional. Me he encontrado con galeristas, artistas y gestores culturales que estaban en la isla de vacaciones. Y se están creando sinergias, lo que es muy positivo para los artistas locales», subraya.

Se adapta al concepto del hotel

'Paisaje consciente' parece una muestra realizada ad hoc para el Salobre Hotel Resort&Serenity. Pero no lo es. Su encaje es natural, nunca mejor dicho, por el propio concepto arquitectónico del inmueble hotelero y por la metáfora y las reflexiones que sobrevuelan las piezas de Miguel Panadero.

«La muestra engloba varias series, porque llevo tiempo sin exponer. Hay cosas de la serie 'Nautas', que me inventé con viajeros que van a mundos imaginarios; también de 'El mundo continuo', con sistemas interconectados y con una visión ecologista del mundo que a su vez tiene mucho que ver con un mundo consciente», explica el artista sobre este proyecto que abrió sus puertas en la tarde del pasado lunes.

Una de las acuarelas de Miguel Panadero, que forma parte de la muestra. C7

«Detrás hay mucha metáfora de humanizar la tierra y conectar al ser humano con ella. En las dos direcciones. Hay pasajes que cogen formas antropomórficas y en otros hay personas que se han convertido en paisaje. No es un tema nuevo, pero que está de actualidad y seguirá siendo importante en los próximos años. En el fondo, son variaciones de las mismas obsesiones que marcan mis obras, lo que pasa es que voy incorporando materiales», explica el creador isleño.

Estreno con la madera

Ahí radica, precisamente, una de las sorpresas que guarda 'Paisaje consciente' para quienes conocen la trayectoria creativa de Miguel Panadero. «Desde la pandemia empecé con las esculturas de pequeño formato en madera reciclada. No las he mostrado en ningún lado. Aquí es la primera vez que las enseño», confiesa.

«Es algo que tienes en la mente, que visualizas. Mi proceso creativo comienza con el dibujo en un cuaderno pequeño, un espacio de reflexión muy íntimo. Luego empiezo a visualizarlo en pinturas, acuarelas y esculturas... En este caso, como es un mundo muy orgánico, vi que la madera reciclada era ideal. También lo es la cerámica, con la que aún no he empezado a trabajar. Lo tengo en el tintero. Mi sueño es tener una huerta y un horno de cerámica», añade entre risas.

Una de las esculturas de Miguel Panadero, en madera reciclada. C7

A la espera de que ese anhelo se haga realidad en un futuro, Miguel Panadero explica cómo ha pergeñado este estreno escultórico que ahora incorpora a su amplio y variado universo creativo. «Son piezas pequeñas con trozos de cualquier cosa. Anuncias en las redes que buscas madera y siempre hay gente que va a tirar algo. Si la producción fuera grande, sería más difícil trabajar con material reciclado. He ido aprendiendo a trabajarla a la vez que descubría las herramientas. No tengo formación previa. Voy haciendo lo que puedo e intento hacer que de la limitación técnica nazca mi estilo. En algunas piezas utilizo unos acabados como de desgastado. Y es que me interesa, porque esa madera tiene vida. A veces la lijo, la reparo y la cepillo más, pero otras veces no», señala en una de las terrazas del Salobre Hotel Resort&Serenity, en San Bartolomé de Tirajana.

Con planchas de gel

Sus esculturas no han quedado exentas del gusto por la experimentación técnica que le caracteriza. «Las últimas las he pintado, las primeras no. He intentado que la pintura deje ver la veta. He combinado una técnica que empleo con el grabado. No las pinto con un pincel, sino con una plancha de gel de estampar. Juego mucho a crear híbridos. Así me lo paso bien. Experimento con algo nuevo y obtengo resultados tras dar varios giros de tuerca. No aspiro a la novedad, sino que hago lo que me divierte», concluye en torno a la docena de esculturas de esta muestra en el sur grancanario.

Otra acuarela de 'Paisaje consciente'. C7

En las paredes de esta muestra exhibe quince acuarelas. «Me apetecía como coherencia con la reflexión de las obras. Papel, madera y en un futuro cerámica. Aposté por la acuarela porque con la pintura ya estaría del plástico de por medio».

Y profundiza sobre ese trasfondo del que habla. «Son ensoñaciones, mundos ideales y utopías. Metáforas de lo que es nuestra vida, no solo el paisaje. También reflexiono sobre de dónde venimos y hacia qué lugar vamos. Hay temas metafísicos. Me inquieta mucho el ser humano y utilizo también el paisaje para cosas que tienen que ver con nosotros. Es como una lucha entre el antropocentrismo, del que nos cuesta salir mucho a los seres humanos. Tenemos que ser conscientes de que hay más perspectivas. En ese sentido, me gusta mucho la idea, que vi en el libro 'Solaris', de Stanisław Lem, sobre que el planeta sea un ser consciente, que piensa a su manera. No sé si ocurre o no, pero me gusta jugar con esa idea».