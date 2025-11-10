Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Fotograma del vídeo creado por Alejandro Cruz. C7

Una mirada crítica y artística en Guía, a partir de la fundación de Montevideo

La Fundación Francis Naranjo inaugura el viernes, en la Casa de la Cultura, una muestra con piezas de artistas canarios y uruguayos

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:09

El Proyecto Fundación Francis Naranjo, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa María de Guía, presenta la exposición 'Asimetrías, resistencia y memoria histórica. A 300 años del proceso fundacional de Montevideo', que se inaugurará el próximo viernes 14 de noviembre, a las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura de este municipio grancanario.

La exposición está comisariada por Rosana Carrete, directora del Museo Histórico Cabildo de Montevideo, y Eduardo Caballero, director del Proyecto Fundación Francis Naranjo. Previamente, a las 19.00 horas, se celebrará un conversatorio en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Santa María de Guía, a cargo de la primera.

En el marco de la conmemoración de los 300 años del proceso fundacional de Montevideo, la muestra propone una mirada crítica y sensible sobre los procesos históricos que han configurado los vínculos entre Canarias y América Latina.

A través de documentos, obras y testimonios visuales, la exposición invita a reflexionar sobre las huellas de la colonialidad, las migraciones y las desigualdades que atraviesan nuestra historia compartida.

El relato expositivo rescata los orígenes del asentamiento fundacional de Montevideo en 1724 y la participación de las primeras familias canarias que emigraron para poblar aquel territorio, en su mayoría jóvenes labriegos y artesanos. Desde esa raíz, el proyecto se expande hacia otras historias de desplazamiento y resistencia que marcaron los siglos posteriores: las de quienes partieron en busca de un porvenir, las de las mujeres silenciadas por su tiempo, y las de las generaciones que siguieron tejiendo puentes culturales a ambos lados del Atlántico.

Casos como el de Mercedes Pinto, escritora tinerfeña exiliada en Uruguay en 1924, o el de Leopoldina Armas, madre canaria de dieciocho hijos que vio emigrar a la mayoría de ellos a Montevideo durante el franquismo, se entrelazan en este recorrido que aborda el fenómeno migratorio desde una dimensión humana, social y afectiva.

La exposición reivindica así la memoria de quienes, desde el desarraigo y la adversidad, contribuyeron a construir nuevas realidades colectivas en contextos de transformación.

Agustina Villar presenta la pieza 'Nos queremos mucho, ¿verdad que sí?'. C7

Asimetrías, resistencia y memoria histórica busca propiciar un espacio de reflexión crítica y reconocimiento sobre el papel de la historia en la configuración de nuestras identidades contemporáneas.

En su conjunto, la muestra pone en diálogo las trayectorias de quienes habitaron, transitaron o soñaron el Atlántico como territorio común, revelando la fuerza de la memoria y la capacidad de los pueblos para resignificar su pasado.

Horarios y artistas

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Santa María de Guía y el Proyecto Fundación Francis Naranjo reafirman su compromiso con la difusión del arte y la historia como herramientas de pensamiento y encuentro cultural, fortaleciendo la proyección internacional del municipio a través de una programación expositiva de calidad.

La exposición permanecerá abierta al público del 14 de noviembre al 13 de diciembre, en horario de 17.00 a 20.00 horas de martes a viernes, y de 11.00 a 14.00 horas los sábados. La entrada es libre.

Este proyecto incluye piezas de los siguientes artistas uruguayos: Federico Arnaud, Alejandro Cruz, Lucía Draper, Agustina Fernández Raggio, Fernando Foglino, Brian Mackern, Gustavo Tabares y Agustina Villar.

Conviven con piezas de los canarios: Teresa Correa, Acaymo S. Cuesta, José de León, Miguel G. Morales, Francis Naranjo, Ricardo Zamora y Liliana Zapata.

