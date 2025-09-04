Martín Chirino y Rivera charlan sobre el metal La Galería Guillermo de Osma de Madrid inaugura el 11 de septiembre una muestra sobre el escultor grancanario y el granadino

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:34

La Galería Guillermo de Osma –calle Claudio Coello, nº 4, 1° izda, en Madrid– presenta entre el 11 de septiembre y el 14 de noviembre, por primera vez en el panorama artístico, un diálogo entre dos de los artistas españoles que contribuyeron a la renovación plástica del siglo XX a través del trabajo con el metal. El grancanario Martín Chirino y el granadino Manuel Rivera fueron, a partir de los años 50, fundamentales en la construcción de la abstracción española por medio de la forja y la malla respectivamente.

Como parte del programa Apertura Madrid Gallery Weekend, se plantea esta exposición histórica con más de veinte obras de ambos artistas, que a su vez se enmarca dentro del programa que celebra durante este 2025 el centenario del nacimiento del Martín Chirino.

«Desde las ligeras obras sostenidas en el bastidor y sin trasera de Rivera, a las escultóricas composiciones que hiciera sobre tabla; y desde las espirales centrífugas de Chirino a sus composiciones cuyo desarrollo apuntaba a los bordes, en una horizontalidad centrípeta, esta exhibición permite comprender la evolución cronológica de los dos artistas en un diálogo creativo», apuntan desde la galería madrileña.

Ampliar 'Metamorfosis (Espejo rojo III)- Ave Fénix'. Tela metálica, alambre, metal, de Rivera. c7

Ambos formaron parte del grupo El Paso, contribuyendo artística e intelectualmente a la diversificación formal de la pintura y escultura contemporánea. La insistencia de ambos artistas por modular el metal hasta sus resultados más líricos proporciona un nutrido cuerpo de obras que, por una parte, poseen gran personalidad y son reconocibles en un simple golpe de vista y, por otra parte, se subliman a través de las innovaciones plásticas, apuntan desde este espacio madrileño.

'Composición 8'. Tela metálica, alambre, y metal sobre bastidor, h. 1957, de Manuel Rivera. c7

Entre los dos artistas se establecen dualidades obvias; industrial-ancestral, forja-malla, levedad-gravedad, pero también aparece el espacio común, como eco postcubista o constructivista, que persiste en la investigación sobre la superposición de planos y la ansiada cuarta dimensión: el movimiento. Lo bidimensional que subyace en barras de hierro aún por modular o redes metálicas planas que se convierten en tridimensionales a través de la evolución de sus propuestas. Aspectos inasibles como la luz, la profundidad, la diferencia de planos, las sombras, se tornan elementales en tanto para Chirino como para Rivera.

'El viento Solano II'. Hierro forjado con pátina de óxido y cera, 2007, de Martín Chirino. C7

La exposición contará con un libro-catálogo en el que se incluirá un ensayo de David Cortés Santamarta. «Es a mediados de los años 50 cuando Chirino y Rivera comienzan a emplear el metal a través de unos recursos –la forja y el uso de mallas respectivamente– sobre los que se sustentará la totalidad de su trayectoria artística, hasta el punto de que cada una de sus producciones puede ser considerada como una resolución o variante formal de las potencialidades inscritas en la adopción de un medio que operaría a modo de catalizador de su obra. Un encuentro con el metal que, retrospectivamente, asumiría un carácter casi fundacional», explica este especialista en el dossier de prensa.

Esta exposición coincidirá en Madrid con la que se inaugurará, a comienzos de octubre, en el Círculo de Bellas Artes, sobre Martíon Chirino.

El Ayuntamiento destina 60.000 euros a la Fundación Chirino para el centenario del artista La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves, a propuesta de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, que dirige Francisco Hernández Spínola, la concesión de una subvención nominativa de 60.000 euros a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino para la ejecución del proyecto 'Centenario del nacimiento de Martín Chirino'. El concejal ha destacado que «esta subvención responde al compromiso municipal de apoyar y difundir la obra y el legado de Martín Chirino, uno de los creadores más universales de nuestra ciudad, reforzando al mismo tiempo la proyección cultural y artística de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito nacional e internacional». Así, la aportación municipal representa el 46,10% del presupuesto total de las actividades previstas durante este año y permitirá sufragar parte de los gastos asociados a la organización de exposiciones, traslados de obras, producciones culturales y publicaciones incluidas en el programa conmemorativo.A lo largo de 2025, la Fundación ha desarrollado un amplio programa de actividades conmemorativas. Entre las ya celebradas destaca el estreno absoluto de la pieza coreográfica 'Forjando Vientos', presentada el pasado 1 de marzo en el Castillo de La Luz, sede de la entidad.Asimismo, la Fundación participó en la Feria Arco 2025 en Madrid, donde mostró una instalación con obra original de Chirino y fotografías de gran formato del escultor en su taller. También se ha llevado a cabo la exposición 'El Paso. Vanguardia y compromiso', comisariada por Jesús M. Castaño, que se clausuró el 31 de agosto en la sede de la Fundación, o la exposición en el Centro Niemeyer de Avilés 'Dear Martin! [Martín Chirino en los Estados Unidos]', que se podrá visitar hasta el 21 de septiembre.