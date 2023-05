María Dolores Checa exhibe su 'África' en el Cicca

«Soy reina y esclava / Soy rica en piedras preciosas, pero muero de hambre / Tengo el cielo más azul y los horizontes más rojos / Mi tierra es verde y carmín /El color es mi bandera / Soy llana y desértica / Rodeada de agua mi tierra se agrieta / Al ritmo del doum doum canto y lloro / De mí mana la vida / Mi nombre es África». Con este poema propio a modo de encabezado, la artista y doctora María Dolores Checa Andrés presentó este viernes, en el Cicca, a través de una iniciativa de la Fundación La Caja de Canarias, la exposición titulada 'Africa', una colección de 19 óleos sobre lienzo cuya temática se halla en la mirada de la gente del continente vecino.

La exposición se podrá visitar en el Centro Cultural de Iniciativas de La Caja de Canarias hasta el próximo 30 de junio.

La propia artista explicó que su propuesta pretende reflejar su visión y admiración por el continente africano y sus gentes, así como las emociones y vivencias personales. «Yo profesionalmente me he dedicado a la nefrología, pero siempre he buscado de transmitir a través de la pintura lo que se puede difundir a través de ella. A lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de tratar a muchas personas africanas y eso da margen a un conocimiento, porque ellos te transmiten su forma de vida, sus carencias y sus dificultades. Todo eso te enriquece y te dicen cómo viven los que están aquí al lado», explicó la pintora.

«Yo he viajado a África y desde que pones el pie allí te enamoras, porque es increíble como esa gente viven sin nada, pero viven. Viven de una forma tan feliz, tan sencilla, tan llena de color, que llegas a pensar que a nosotros todo lo que tenemos nos sobra. Por ello, lo que he pretendido con estas pinturas es mostrar, a través de sus miradas, esa felicidad y esa amabilidad que ellos muestran», resaltó María Dolores Checa.

Manuel Lobo Cabrera, vicepresidente de la Fundación La Caja de Canarias, desatacó en primer lugar el protagonismo femenino en el calendario de exposiciones de la Fundación en el presente ejercicio ya que la primera exposición, bajo el titulo 'Visibles' parte del trabajo de varias artistas canarias cuyas obras se encuentran en los fondos propios de La Caja.

Manuel Lobo alabó la figura de María Dolores Checa Andrés, conocida familiarmente como Moni, tanto en su labor artística como profesional. Este explicó que Checa es «murciana de nacimiento y canaria de adopción, ya que se afincó en Las Palmas de Gran Canaria en 1974». «Checa ha simultaneado su profesión, la medicina, con las manifestaciones artísticas, desde el baile a la literatura, pasando por la música y el dibujo, y prueba de ello son unos hermosos versos dedicados al continente africano, con la literatura a través de un entretenido y coloreado cuento infantil, y con las diversas exposiciones en las que ha participado, tanto de manera individual como colectivas, tales como las llevadas a cabo en esta misma sala en el 2004, en el Casino, en el Náutico, y especialmente la que llevó por título 'Siempre mujer'».