Maï Diallo y Carla Ramírez se estrenan en el Cicca Las ganadoras de las Becas para Jóvenes Artistas Canarios/as de la Fundación La Caja de Canarias exhiben sus creaciones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:32 Comenta Compartir

El Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias (Cicca) de la capital grancanaria inauguró este miércoles una nueva exposición artística, como resultado de la segunda edición de la convocatoria de las Becas para Jóvenes Artistas Canarios/as, un programa de becas a proyectos plásticos, escultóricos, fotográfico y documentalista, dirigido a jóvenes creadores/as, naturales o residentes en Canarias menores de 35 años, puesto en marcha el pasado en 2023 por la Fundación La Caja de Canarias.

Los ganadoras de las becas de 2024 y, por tanto, los artistas que exhiben su obra artística en el CICCA son Maï Diallo, artista, comisaria e investigadora nacida en Santa Cruz de Tenerife, quien presenta su proyecto escultórico 'Sobre un cuerpo desplegado', y Carla Ramírez, fotógrafa nacida en Lanzarote, quien muestra su producción cinematográfica bajo el título de 'Sentido Estepa'. Ambos proyectos definidos conceptualmente, en gran medida, por la familia, la memoria y la huella del transcurrir del tiempo. Las propuestas de Diallo y Ramírez estarán en la galería baja del Cicca hasta el próximo 5 de diciembre.

La propuesta escultórica de Maï Diallo, bajo el título 'Sobre un cuerpo desplegado' propone una «investigación» que se centra en reflexionar «acerca de la conexión entre el cuerpo y el territorio, explorando las conexiones y dicotomías culturales entre el concepto de naturaleza y las mujeres desde una perspectiva 'afro-feminista'», explica la artista.

«Desde los comienzos de mi investigación, siempre he tenido interés en estudiar la representación de los sujetos invisibilizados a lo largo de la historia, entendiendo esta como un relato repleto de lagunas y voces silenciadas, al mismo tiempo que formada por representaciones distorsionadas cuyo fin es deshumanizar identidades y perpetuar el orden de las jerarquías de poder. Las mujeres y las personas afrodescendientes, aún en la actualidad, siguen formando parte de un imaginario cultural estrechamente vinculado con lo primitivo y lo natural. Este binomio naturaleza-cultura ha sido enormemente polémico dentro del discurso de las pensadoras feministas durante el transcurso de los años», argumenta Diallo.

'Sentido Estepa', de Carla Ramírez, se presenta como un reportaje cinematográfico, acompañado de las fotografías que lo crearon pensando en preservar y documentar las costumbres y tradiciones que identifican las Islas Canarias, a través de los ojos de dos jóvenes apasionados por las aventuras y los viajes, demostrando que existe un interés real entre las nuevas generaciones por mantenerlas vivas. «Durante el viaje grabamos en primera persona todo el proceso, desde la planificación de las rutas, las interacciones con locales hasta los desafíos y descubrimientos diarios que surgen en cada Isla, ofreciendo una mirada cercana y mostrando paisajes inolvidables», indicó.