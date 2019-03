Los aires heredados de Yapci Ramos

A poco que una persona se observe a sí misma detenidamente encontrará que sus gestos, maneras y expresiones no son del todo originales. Muchas de ellas proceden de un patrimonio intangible y familiar transmitido de generación en generación. Este es el germen del proyecto Know Us; una propuesta personal, aunque transferible al espectador, que la artista Yapci Ramos (Tenerife, 1977) exhibe hasta el 23 de junio en la sala de San Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM)