Koons recupera el precio récord de un artista vivo con la venta de ‘Rabbit’

Los expertos le habían dado un valor estimado de entre 50 y 70 millones de dólares, que superó ampliamente al alcanzar un precio de martillo de 80 millones de dólares, el cual aumentó hasta los 91,1 millones al incluirse los impuestos y comisiones.

Koons le arrebató así el récord de un artista vivo al pintor británico David Hockney, que había alcanzado la histórica cifra de 90,3 millones de dólares hace tan sólo seis meses en otra subasta de Christie's con su Portrait of an Artist (Pool With Two Figures).

Curiosamente, este cuadro de Hockney también alcanzó un precio de martillo de 80 millones de dólares el pasado noviembre, pero el reciente incremento de comisiones de Christie's, el tercero en los últimos tres años, llevó a Rabbit a superar el cuadro del británico por menos de 800.000 dólares.

Con la singular pieza, Koons recupera el récord de un artista vivo, que había ostentado desde noviembre de 2013 con su Balloon Dog (Orange), porque el que se pagaron 58,4 millones de dólares, hasta noviembre de 2018, cuando se lo arrebató Hockney.