Juan Guerra reinterpreta el paisajismo en la Casa de Colón

La Casa de Colón inauguró la exposición titulada 'Deshilar la colección: Juan Guerra, la construcción del paisaje', en la que el artista grancanario establece un diálogo entre sus obras de atmósferas oníricas, fechadas desde finales de los años ochenta hasta este mismo año, con algunas piezas conservadas en los fondos del citado museo en las que el paisaje se articula recurso omnipresente.

La individual del creador Juan Guerra (Las Palmas de Gran Canaria, 1945) cuyos comisarios son Ramón Gil, conservador de la Casa de Colón y Francisco Javier Pueyo, conservador del Servicio de Museos del Cabildo granacanario, permanecerá abierta al público hasta el 14 de septiembre, con entrada gratuita.

'Deshilar la colección' se trata de una nueva propuesta implementada en la programación de la Casa de Colón que entrelaza la obra de un artista contemporáneo con la colección artística conservada en los fondos del Cabildo de Gran Canaria. La primera edición de esta iniciativa tuvo lugar el pasado año con la obra de Macarena Nieves Cáceres como protagonista con su individual 'Urdimbres de lo sagrado. Tramas que des(a)nudan amarres', un proyecto artístico que abarcó la temática de lo sagrado.

El director insular de Cultura del Cabildo grancanario, Serafín Sánchez, avanzó en la presentación de la muestra que Juan Guerra «es uno de los grandes maestros del paisaje en el contexto de la plástica de Canarias. Su obra rezuma territorio, silencio y tiempo gravitado», dijo.

El veterano y respetado artista posee una trayectoria consolidada y a estas alturas no tiene que demostrar absolutamente nada a nadie. Despliega en esta ocasión su profundo conocimiento y sensibilidad estética en torno a la construcción del paisaje, género en el que se le considera una figura destacada. No es extraño, al contrario que cuando ingresara en 2013 como Académico Correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, el título de su discurso de entrada en dicha institución fuera 'Pintar silencios. El paisaje imaginado'.

«Para mí significa mucho que me hayan llamado para realizar esta exposición en la que he podido aportar mi obra», declara Guerra. «Sobre todo para que quede constancia de que todavía se siguen pintando paisajes en Canarias, que no se lo han llevado los que ya han fallecido, sino que hay artistas vivos todavía trabajando en este tipo de registro», añade el artista, quien reconoce como uno de sus grandes referentes al pintor británico William Turner. La naturaleza es un elemento clave en su producción pictórica. Cuando pinta en su taller no parte de la memoria de enclaves naturales conocidos o determinados, ni de fotografías o apuntes previos.