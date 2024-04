José Luis Luzardo defiende su arte: «No creo que las figuras religiosas sean ofensivas»

En un día ilusionante para su carrera, el artista grancanario José Luis Luzardo recibió una noticia que lo desconcertó. Y es que algunas de las piezas religiosas incluidas en su muestra 'Poéticas del deseo', que se inaugura la tarde de este jueves en el Centro de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura del Cabildo insular, han generado polémica en la fundación Abogados Cristianos, a tal punto de que ésta ha pedido a la justicia tumbar de forma permanente la exposición.

Las figuras que hicieron saltar la controversia fueron, en concreto, unas imágenes de culto, como vírgenes o el papa, que se muestran encerradas en preservativos de colores. Esto, para la organización de juristas, vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa, mientras que Luzardo no duda en defender su creación. «No creo que sean ofensivas. Yo no he hecho nada malo ni me he metido con nadie. Es mi arte», afirma.

Por su parte, la Consejería del Cabildo de Gran Canaria se ha posicionado del lado del artista y ha decidido apostar por mantener la exposición. «En las líneas de apoyo cultural a los creadores y creadoras nunca se ha forzado a los mismos a someterse al dictado o causa de ningún discurso político, preservando como principio fundamental la libertad creativa en cada uno de los proyectos que se han desarrollado hasta la fecha», explicó la corporación en un comunicado.

Una de las piezas controvertidas de Luzardo. C7

La prensa destapó la polémica

Luzardo se enteró del revuelo gracias a la prensa. «Nadie recibió ningún comunicado, ni el Centro de Artes Plásticas ni yo como artista», asegura. En este sentido, el Cabildo grancanario comunicó a este periódico que tampoco se le había notificado sobre la acción formulada por Abogados Cristianos.

Una acción «bastante innecesaria» según el creador , que considera que «todos tenemos derecho a la libertad de expresión y es algo que se debe respetar». «Es como si yo censuro a los sacerdotes en las Iglesias porque no estoy de acuerdo con los discursos que proclaman», dice.