Javier Sacristán: «El tecnofeudalismo es una amenaza directa para nuestras democracias»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 4 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Este miércoles, 4 de junio, da comienzo en CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual, la iniciativa 'Procesando el futuro en clave de humanismo biodigital', una serie de tres conferencias programadas en el contexto de la muestra ArtFutura, que hasta el viernes se exhibe en dicho equipamiento de Ciudad Alta. El periodista, profesor y especialista en prospectiva en tendencias tecnológicas, Alejandro Sacristán, también comisario de la citada propuesta y del laboratorio ACTS de Futura Cultura Lab, advierte de los peligros que corre la humanidad tras la reelección de Donald Trump y el apoyo incondicional mostrado a los líderes tecnofeudales más poderosos del mundo como Elon Musk (Tesla, SpaceX), Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon) o Bill Gates (Microsoft), por citar algunos ejemplos.

«El tecnofeudalismo es una amenaza directa para nuestras democracias. Y Elon Musk se ha convertido en el metabarón más visible y agresivo en el contexto internacional. Pero la agenda viene de atrás. El ideólogo y multimillonario Peter Thiel, amigo y mentor de Elon Musk, socio fundador de Paypal como él, lleva más de quince años activándola. Desde 2009 viene declarando que ya no cree que la libertad (económica) y la democracia sean compatibles y estamos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos desde la segunda presidencia de Trump. Thiel ha financiado la carrera política del vicepresidente estadounidense JD Vance, por ejemplo», explica Sacristán.

En la primera sesión titulada 'ArtFutura, 35 años procesando el futuro', Luis Moreno Ortí y Marina Núñez, hablarán (vía videoconferencia) del arte digital y, en particular, de la intersección del arte, la tecnología, la ciencia y la sociedad. Sacristán y Goyo Ucle, ambos comisarios de ArtFutura, mediarán presencialmente en las sucesivas jornadas que abordarán desde el tema de la convergencia de la conciencia ambiental y la inteligencia artificial a los sesgos de género en la IA, entre otros.

Alejandro Sacristán nos aproxima al término inteligencia artificial biodigital que capitaliza la denominación de este ciclo, porque todo apunta -como señala Sacristán- a que asistimos a una simbiosis humano-máquina-naturaleza que abriría espacios presentes y futuros a mutualidades interespecies y a inteligencias, artificiales y orgánicas, humanas y no humanas, seres vivos orgánicos y artificiales, en choque, realimentación y convivencia presente y futura de vida biodigital. «La IA biodigital estaría enmarcada en el pensamiento biodigital y en un futuro humanismo biodigital que se está construyendo actualmente, en proceso. Podemos decir que el humanismo biodigital ya no está centrado en la humanidad exclusivamente. La inteligencia artificial ha de ser diseñada para estar centrada en la vida en su sentido más amplio, ha de ser ecocéntrica no meramente antropocéntrica», señala. «El humanismo no puede tener solo en su centro a la especie humana, convivimos con otras especies, somos naturaleza, y también tecnología, 'en la era electrónica todos llevamos la humanidad como nuestra segunda piel', decíamos en ArtFutura en los 90, parafraseando a McLuhan. La inteligencia artificial si no es ya un germen de vida, lo será, vida artificial. Se está produciendo la fusión de biosfera y tecnosfera (el triángulo persona - naturaleza - máquina), al respecto la doctora en biomimética organizacional Edita Olaizola apunta que 'se trata una nueva visión del mundo que debería contar con su propio sistema de valores'y 'conceptos éticos que la humanidad ha ido forjando, la ética de la Tierra y con la combinación de ambos incorporar los nuevos principios aplicables de nuestros nuevos cohabitantes, las máquinas'».

Nueva ética

La creciente integración entre lo humano, lo artificial y lo natural genera interrogantes éticos, sociales y filosóficos que deberemos abordar con mente crítica y espíritu visionario en los próximos años. Al respecto, la reflexión de Sacristán pasa por «forjar esa nueva ética y esa filosofía biodigital con la vida en el centro. Podemos además partir de toda la labor que ya ha hecho la Unesco en relación con los Derechos Humanos y las nuevas tecnologías, sobre todo lo relativo a los neuroderechos y la inteligencia artificial, en su aplicación se debe respetar la vida en general, por supuesto la humana y a las máquinas. La ciudadanía no debe estar al margen de este debate, de los retos e interrogantes que plantea. Es una oportunidad para Europa y los valores que en principio representa. La Comisión Europea y el parlamento europeo abogan por la participación directa, de democracia deliberativa de los ciudadanos en los grandes temas de nuestro tiempo. Ya se han celebrado convenciones, paneles y asambleas institucionales de la ciudadanía europea, en temas como la emergencia climática, la eficiencia energética o la web 4.0 y los mundos virtuales, con conclusiones, recomendaciones y 'mandatos' que podemos considerar más visionarios, profundos y comprometidos que los de los decisores políticos. Desde distintas instancias se está reclamando una convención ciudadana europea garantizada por las instituciones europeas para debatir estas cuestiones transversales de la inteligencia artificial que ya están impactando en la sociedad, y solo estamos avistando la punta del iceberg», advierte el especialista.

De la intersección del arte digital y la conciencia ambiental a los sesgos de género en la IA El día 5 de junio el programa se centra en la intersección del arte digital y la conciencia ambiental, avanzando la reflexión que desde el arte plantean los intervinientes sobre la emergencia climática y la crisis de la biodiversidad. La convergencia de la conciencia ambiental y la inteligencia artificial está moldeando, influyendo el futuro del arte y la conservación medioambiental. Mientras, la sociedad humáquina se expande. Los ponentes participantes en esta segunda sesión lo harán a través de videoconferencia y serán Bruno Galindo y Juan Zafra, así como los comisarios Sacristán y Ucle, que lo harán presencialmente. Finalmente, la tercera jornada se desarrolla bajo el epígrafe 'Sesgos de género en los sistemas de Inteligencia Artificial', en la que los invitados se preguntan si somos conscientes de que los conjuntos de datos (datasets) que se utilizan habitualmente en los modelos de Inteligencia Artificial contienen predominantemente contenidos creados por hombres. Por ello algunas pioneras del arte digital, el 3D y la realidad virtual en España, como Patricia Llaque Gálvez y Marta Velázquez, participan en esta última sesión por videoconferencia, a la vez que los comisarios Alejandro Sacristán y Goyo Ucle, a los que se suma el promotor de 'ArtFutura', Montxo Algora.