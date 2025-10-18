Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 19 de octubre de 2025
El pintor germano Peter Faalstich, afincado en Gran Canaria. C7

Peter Faalstich es la senda si el paisaje se concita a reencontrarse

El pintor, que expone su obra en el Cicca, vierte su propuesta plástica como si de una prolongación connatural del expresionismo se tratara.

Javier Cabrera

Curador de la muestra

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:19

Comenta

En el arte actual la heterodoxia parece proceder casi siempre ajena del marco académico y, por contra, lo regulado se encuadra encasillado en la etiqueta ... colegial. Por tanto, se presupone que será el artista autodidacta el que más riesgos corra al momento de afrontar una obra, de establecer una dinámica artística e, incluso, en la hora final de concertar un estilo. Quizá sea la lógica del comportamiento dado que en su carencia de disciplina reglada deberá procurarse por medios propios ese hallazgo, pudiera ser que la ausencia de metodología le encare con la tesitura de establecer recorridos previos que ya lo escolar otorga a los entrenados en su seno. Sin embargo, así se ha comprobado a lo largo de la mayor parte del siglo XX y en sus diferentes vanguardias e ismos, su avance se producía cuando el riesgo y la aportación eran cubiertos al margen de la Academia, extraño al contexto del carril histórico y permanentemente regulado.

