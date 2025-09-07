Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de septiembre de 2025
La artista Conchy Rivero, ante una de sus piezas. C7

Alisio, Lapilli, magma: Aire, signos, isla en la obra de Conchy Rivero

Este texto analiza la exposición 'Pálpito de la Tierra', de la artista, actualmente expuesta en el Liceo de Firgas.

Javier Cabrera

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:37

Para el catálogo de la exposición de la artista, 'Caleidoscopio' (2001), el escritor y pintor Francisco Lezcano, elaboró un poema introductorio en el ... que, entre otras inferencias, expresaba: «(…)/ Hemos hablado/ del pálpito de la Tierra afligida,/ de esa aridez cotidiana, provocada,/ mustiadora de todo sueño/ y previsión secreta./ (…)». Mientras concretábamos el orden de la muestra que aquí traigo a colación, en el momento de decidir su titular de cabecera, caímos en la cuenta de que ya Paco Lezcano nos lo había facilitado, y así quedó decidido, la exposición se titularía: Pálpito de la Tierra, como ya avizora nuestro autor.

