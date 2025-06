El impacto de Adam Pendleton

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 8 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Adam Pendleton no deja indiferente. Ni cuando se contempla el resultado final de sus piezas ni cuando se conoce el proceso creativo que ha encabezado para plasmar finalmente sus ideas tal y como las contemplan los visitantes de los enclaves en los que se exhibe. La Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura (FCDP), cuya sede se encuentra en el número 32 de la calle Domingo J. Navarro de la capital grancanaria, se ha sumado al selecto grupo de espacios que exhiben las piezas de este artista nacido en 1984 en Richmond, Estados Unidos, y que para muchos críticos es una de las referencias mundiales del arte abstracto y conceptual contemporáneo.

Sin ir más lejos, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) ha adquirido recientemente su última serie, integrada por 25 piezas, apunta Yaiza Tranche, directora de la FCDP.

En las instalaciones de esta Fundación, la primera institución española más allá de la Galería Pedro Cera que exhibe una individual de este artista radicado desde hace años en Nueva York, se pueden ver dos pinturas de gran formato de su serie 'WE ARE NOT', incluida una que pertenece a los fondos de la FCPD, junto a otra serie, integrada por 48 dibujos sobre poliéster Mylar. La muestra se titula 'Anthology' y se puede visitar hasta el próximo 25 de septiembre.

Tranche reconoce que ha sido una aventura muy compleja y larga conseguir que estas piezas de Adam Pendleton aterrizaran en la isla. «Tener esta exposición aquí no ha sido nada fácil. Él es de Virginia y vive en Nueva York, ¿qué va a saber de Gran Canaria y de esta Fundación, que además es privada? Nos ayudó que le compramos la primera obra en 2016, en ARCO. En aquel momento, que aún no era tan conocido, le hacía seguimiento a quién o quiénes le compraban las obras y por eso ha sido más sencillo que confiara en nosotros», explica la directora de la Fundación.

La colección de la FCDP sumó una segunda pieza de Pendleton en 2017, también de formato menor y que no se exhibe en 'Anthology'. La tercera la compraron en 2024, ya de gran formato, y es la que les hizo ganarse la confianza del norteamericano.

«El montaje vino expresamente definido por él y su equipo. Detallaban hasta la altura a la que debía ir cada pieza y el lugar exacto donde se expondría. Previamente, le enviamos un plano de nuestra sala con todas las medidas, junto con una reproducción virtual en 3D para que se hicieran una idea exacta de cómo es nuestra sala de exposiciones», pone Yaiza Tranche como ejemplo del nivel de excelencia en el que se mueve Adam Pendleton.

Su técnica

Una minuciosa forma de trabajar que nace en su propio proceso creativo, donde elimina las barreras entre la pintura, el dibujo, la fotografía, el 'collage' y las serigrafías.

«Las 48 obras serigrafiadas sobre papel Mylar que mostramos han venido desde Londres. La otra que acompaña a la nuestra de gran formato, que integra la serie 'WE ARE NOT', y que actúan como una especie de positivo y negativo enfrentado, vino desde Nueva York. Todas son series únicas. Empieza la obra dibujando con tinta, acuarela o spray, por lo general. Mediante la técnica del esparcido incluye figuras geométricas, imágenes o letras. Después lo fotografía y lo acaba llevando a la impresión serigráfica sobre acetato o lienzo», explica la directora de la FCDP sobre cómo trabaja este artista.

Ampliar Imagen parcial de la sala de la Fundación, con las piezas del artista norteamericano. C7

En la puesta de largo de 'Anthology', el pasado 9 de mayo, los asistentes, subraya, quedaron impresionados al ver «el perfecto resultado final de sus piezas». «Acudieron varios artistas y se quedaron impresionados al ver la precisión de su trabajo. Lo valoraron mucho más porque saben lo complicado que es la forma en la que trabaja. Es muy potente visualmente, pero no es luminoso, ya que trabaja principalmente con el blanco y negro», añade.

'Anthology' se completa con la proyección en una de las paredes de la sala de un vídeo en el que se puede descubrir cómo trabaja el artista.

Adam Pendleton no se queda ahí. Su éxito radica no solo en la estética de sus piezas, también en las reflexiones que trascienden de las mismas. En esta muestra son claras las referencias a las máscaras africanas y a la cultura afroamericana, de la que siempre ha sido valedor. Hasta el punto de que ha realizado piezas hace unos años enmarcadas en movimientos como el Black Lives Matter, que lucha contra el racismo y que se puso en marcha en 2012, tras el asesinato del joven de 17 años Trayvon Martin en Florida.

En la Fundación Canaria para el Desarrollo de la Pintura entienden que 'Anthology' de Adam Pendleton es «un punto de inflexión» en su andadura expositiva dada la dimensión actual del artista. Más aún si cumple con su promesa de visitar la exposición en persona antes de que baje la persiana el próximo 25 de septiembre.