'Habitar una isla' abre sus puertas el 12 de septiembre en el CCA Gran Canaria La muestra es el resultado de la primera edición de Fleje Curso de proyectos fotográficos de autor en Fuerteventura

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 22:28

'Habitar una isla' es una exposición fotográfica de más de 200 imágenes que recoge el resultado de los proyectos fotográficos realizados con motivo de la primera edición de Fleje Curso de proyectos fotográficos de autor en la isla de Fuerteventura a lo largo de 2024.

Esta muestra se expone en Gran Canaria, entre el 12 de septiembre y el 14 de noviembre tras ser parte del proyecto seleccionado en el concurso de proyectos culturales CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual Cabildo de Gran Canaria, que lo acoge en su sede de la calle Cádiz número 34 del barrio de Schamann, tras una exitosa primera exposición en el Centro de Arte Juan Ismael de la capital majorera.

La exposición es una exploración sobre el territorio y la condición isleña que entiende la observación y el lenguaje fotográfico como herramientas fundamentales para confrontar el ritmo frenético de la sociedad actual. Una manera de cuestionar y compartir inquietudes y anhelos que nos apelan a todas reclamando que pongamos atención a las conflictividades del paisaje, la memoria y la identidad.

Los barrios, el sentimiento de comunidad, la familia, los sueños de personas migrantes, los vínculos emocionales con la ruina e incluso las tecnologías con las que relatamos el presente son algunas de las temáticas concretas que abordan estos proyectos.

Anna Kuznetsova, Adela Rafaghelli, Lucas Velasco, Celibel Fernández Arocha, Carlos Novella, Enzo Sangiovanni, Daniela Schindler, Irma Gabernet, Carlos de Saá, Laura Gariglio y Marga Bethencourt son fotógrafas y fotógrafos que viven en Fuerteventura pero que atesoran orígenes y experiencias muy diversas. Este hecho aporta sin duda una riqueza para que la fotografía pueda ayudarnos a ser reflejo de inquietudes universales e, incluso, nos permita reflexionar sobre nuestro presente.

La exposición, comisariada por Rafael Arocha, propone ser una invitación a la contemplación activa. Una forma de ejercitarnos en prestar atención a cotidianeidades, muchas veces invisibilizadas, que nos ayuden a hacernos responsable de aquello que observamos.

Septiembre será un mes intenso para Fleje Curso de proyectos fotográficos de autor ya que además de la propia inauguración tendrán lugar visitas guiadas a la exposición y la conferencia pública de la fotógrafa catalana Lurdes R. Basolí.

Con estas iniciativas Fleje se consolida no solo como un programa de formación único en las islas sino también como un espacio de conexión y reflexión para la comunidad fotográfica de Canarias, apuntan este martes sus organizadores en un comunicado.