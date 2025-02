La grancanaria Concha Jerez se incorpora a la Biblioteca de Artistas de Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

Concha Jerez, una de las artistas más destacadas de las últimas décadas tanto en las islas como fuera del archipiélago, ocupa ya su espacio en la Biblioteca de Artistas de Canarias (BAC). Con 84 años en la actualidad, esta creadora nacida en Gran Canaria en los años cuarenta, fue pionera en el arte conceptual en España y su labor ha sido galardonada de forma continua a lo largo de su trayectoria.

Entre otros reconocimientos es Premio Nacional de Artes Plásticas 2016, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2011, Premio Velázquez de Artes Plásticas 2017 y Medalla de Oro de Canarias 2018.

Su trayectoria artística ha sido recogida en un monográfico de esta colección que edita el Gobierno de Canarias, en la que ocupa el número 83. Su contenido ha sido desarrollado por el crítico de arte Fernando Castro Flórez, volumen que ocupa 157 páginas y quince epígrafes en los que va desgranando los hitos de la aportación de la creadora al arte universal.

El volumen será presentado este, miércoles 19 de febrero, a las 19.00 horas, en el Centro de Arte La Regenta, en Gran Canaria, en un acto que contará con la presencia de Concha Jerez y Fernando Castro Flórez, acompañados del viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, y del coordinador de la BAC, Carlos Díaz Bertrana. La presentación es abierta al público.

Este monográfico está disponible las librerías de Canarias y también se puede descargar en la Red BICA (Bibliotecas de Canarias).

Concha Jerez es una artista multidisciplinar que comenzó su trayectoria cuando aún España vivía bajo la dictadura de Franco, por lo que la censura y la autocensura han estados presentes en su recorrido artístico.

Desde sus inicios se interesó por la instalación como expresión artística, así como por las posibilidades que le daba la tecnología, el vídeo, las instalaciones interactivas, las fotografías, los trabajos en red o incluso el arte radiofónico. Se ha movido en el terreno de la 'perfomance' y en la obra 'in situ' en grandes espacios, en la videocreación y la videoinstalación.

Este uso de la tecnología aplicada al arte, y su forma de transitar de lo analógico a lo digital en el ámbito cultural, sus investigaciones y creaciones le valieron el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2015. Concha Jerez ha estado también muy vincula a asociaciones de mujeres artistas y en su lucha por la igualdad también en este ámbito.

En este volumen, Fernando Castro Flórez realiza un exhaustivo y amplio estudio sobre la trayectoria artística de Concha Jerez. Según sus palabras, «algunos creadores son capaces de mantenerse en el peligroso filo que separa (y pone en contacto) lo maravilloso y lo banal. Es precisamente ahí y no en un trascendentalismo huero donde debe surgir lo singular, entrando a fondo en una realidad, etimológicamente, idiota para conseguir otras intensidades, obras que me atrevo a llamar magnificentes, en las que el fulgor del placer y la vibración del concepto no tienen que ser antagónicos».