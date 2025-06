CC Gran Canaria agita el futuro para procesarlo en clave de humanismo biodigital

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 3 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Desde el año 1990 el Festival de Cultura y Creatividad Digital ArtFutura impulsado en Barcelona por Montxo Algora viene explorando los proyectos y las ideas más innovadoras surgidas en el panorama internacional del New Media, la Inteligencia Artificial, la realidad virtual, el diseño de interacción y la animación digital en diferentes ciudades del mundo, a las que se incorpora desde este lunes la capital grancanaria a través de CCA Gran Canaria-Centro de Cultura Audiovisual que gestiona la Consejería de Cultura del Cabildo en el barrio de Schamann.

El evento citado propone al público dos iniciativas que confluyen entre arte, ciencia, tecnología, sociedad y cultura digital: una exposición audiovisual y unas jornadas de pensamiento bajo el enunciado 'ArtFutura, el futuro se adelanta/Procesando el futuro en clave de humanismo biodigital', que acerca a la isla la productora canaria Futura Cultura Lab, una de las entidades independientes ganadoras de la séptima convocatoria abierta de proyectos culturales que el Cabildo promueve para nutrir a lo largo de 2025 y 2026 la programación de dicho centro de Ciudad Alta.

Las dos salas de exposiciones del CCA Gran Canaria y la de proyecciones estarán al servicio hasta el día 6 de junio de las cuatro áreas temáticas previstas alrededor del festival: una selección correspondiente al presente año con los programas Artworks, FuturaGraphics y StreamFutura IA; junto a ArtFutura 30 x 3D, una importante retrospectiva audiovisual de las 30 ediciones de este reconocido festival de arte digital. Ante la fascinación y la preocupación sobre cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando profundamente nuestra sociedad se plantea el citado programa, en el que participarán artistas digitales y expertos en la materia que reflexionarán del 4 al 6 de junio alrededor del impacto presente y futuro de la mayor revolución tecnocultural que la historia humana ha vivido. Algunos de ellos son Juan Zafra, Marina Núñez, Luis Moreno Ortí, Marta Velázquez, Patricia Llaque Gálvez y Bruno Galindo, junto a los comisarios de Futura Cultura Lab y ArtFutura, Montxo Algora, Alejandro Sacristán y Goyo Ucle.

En la última década del pasado siglo uno de los escritores de ciencia ficción más influyentes William Gibson dijo precisamente en una edición de ArtFutura que el futuro siempre llegaba temprano y mal repartido.

Trabajo de Oliver Latta exhibido en ArtFutura y otra de las inquietantes propuestas del festival. c7

Según Goyo Ucle, uno de los directores de la productora canaria Futura Cultura Lab, el público podrá admirar en el CCA Gran Canaria la obra de 96 creadores. «La IA no siente, pero genera. No recuerda, pero replica. Puede rozar en arte, pero no habitarlo. Allí donde el arte nace en lo humano como emergencia, memoria o emoción, la IA produce desde otra lógica. Sin cuerpo, sin dolor, sin miedo, sin pasión, sin demora y quizás eso sea también creación», señalo Ucle en la presentación de la iniciativa.

«Como advierte Alejandro Sacristán, periodista, comisario de arte de tendencias tecnológicas y cibercultura (reconocido en la lista Forbes en el top 40 como uno de los mejores prospectivistas en la materia) los futuros que vendrán serán al mismo tiempo utópicos y distópicos. El arte puede operar con ambivalencia en esta paradoja. Las jornadas reflexionarán sobre los avances e implicaciones de la convergencia ACTS (Comunidad en el ámbito de las Tecnologías y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones) en clave de equilibrio humano-máquina-naturaleza y el impacto de la IA en el ámbito de la creación, transformando la forma en que experimentamos eso que hoy llamamos arte. El futuro se adelanta y la cultura está llamada y obligada a pensarlo», subraya Ucle.

Ampliar Goyo Ucle (izq) y Alejandro Sacristán, comisarios de Art Futura. c7

'The Future Arrives Early' fue la muestra que en enero pasado transformó el espectacular Palacio de Neptuno de Madrid, ubicado el corazón del triángulo del arte y a pocos pasos de museos tan destacados como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. En ella, una nueva generación de artistas que están explorando las posibilidades creativas que ofrece la IA mostraron sus respectivas creaciones, desafiando las convenciones establecidas y redefiniendo los límites de la expresión artística.

No deja de ser paradójico que la oferta de ArtFutura capitalice a principios de junio la programación de uno de los centros culturales de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, cuya génesis habría que situarla en el desaparecido Centro Insular de Cultura. En aquel edificio amarillo se desarrollaron a partir de 1988 las primeras ediciones del pionero y visionario certamen del Canariasmediafest, el Festival Internacional de Artes y Culturas Digitales de Gran Canaria -aunque inicialmente se denominó escuetamente Festival de Vídeo-, que a lo largo de su existencia dirigieron Octavio Cardoso, Sergio Morales, Emili Prado, Elio Quiroga o Claudia Giannetti, hasta que el propio Cabildo decidió eliminarlo sin piedad alguna de la faz de la tierra después de más de veinte ediciones celebrándose. Y precisamente en el marco de ese festival pudimos por vez primera sorprendernos con la oferta exportada desde ArtFutura, cuyas propuestas en muchas ediciones conformó parte de algunos bloques y ciclos temáticos del Canariasmediafest. Afortunadamente, y aunque sea por espacio de cuatro días, ArtFutura ha regresado nuevamente. Algo es algo.