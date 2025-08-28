Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 28 de agosto de 2025
Una de las fotografías de Teresa Correa, presente en 'Brisas del Atlántico'. Teresa Correa

La Galería Saro León lleva a Seúl el proyecto fotográfico 'Brisas del Atlántico'

La muestra, con piezas de Teresa Correa, José Ruiz y Elena Rubinstein se exhibe, desde el 5 de septiembre, en Space 291, en la capital coreana

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:14

La Galería Saro León de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha 'Brisas del Atlántico', un proyecto de fotografía contemporánea que se inagurará el 5 de septiembre de 2025 en Space 291, uno de los espacios de referencia para este género artístico en Seúl, capital de Corea del Sur.

Con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad de Promoción, y la colaboración de Proexca del Gobierno de Canarias, el proyecto reúne las obras de Teresa Correa, José Ruiz y Elena Rubinstein, tres artistas que residen en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que exploran el territorio y las transformaciones contemporáneas desde una perspectiva insular.

En el marco del 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y España, 'Brisas del Atlántico' inaugura la primera fase de un programa de intercambio cultural que continuará en 2026 con nuevas colaboraciones en Corea del Sur y Taiwán. El proyecto combina una exposición colectiva, seguida de tres individuales. Este formato permite una lectura conjunta y una aproximación detallada a cada universo artístico.

'Nube Naranja', de José Ruiz.
'Nube Naranja', de José Ruiz. José Ruiz

La coincidencia del proyecto con las ferias Kiaf y Frieze Seoul, junto a un programa profesional en Taiwán y Japón, que incluye visitas a la Expo 2025 Osaka y la Trienal de Arte de Setouchi, ampliará el alcance y la proyección internacional del arte canario en Asia.

La Galería Saro León se ha caracterizado desde hace años por tener una relación de ida y vuelta con el arte contemporáneo surcoreano en sus exposiciones.

