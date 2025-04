Una fotografía panorámica de Fabiola Ubani

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 4 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Desde este viernes y hasta el próximo 31 de mayo, en el Centro de Arte La Regenta se podrá recorrer una gran fotografía panorámica que resume, de forma muy libre, la trayectoria creativa de Fabiola Ubani, artista y docente navarra que lleva muchos años afincada en la capital grancanaria.

Comisariada por Antonio P. Martín, 'El presente infinito' es una exposición fiel a su título, porque ofrece pinceladas de las distintas series y proyectos en los que se ha embarcado Fabiola Ubani desde finales de los años 80 del pasado siglo junto a algunas de últimas obras que ha pergeñado y que avanzan los caminos que tiene previsto recorrer en los próximos años.

Fabiola Ubani reconoce que esta muestra es una especie de «diario fotográfico» de su vida y de su trayectoria. Dos vertientes que se entrelazan con una tercera, la docencia, que ejerce esta licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

«Las imágenes, que son la base de la mayor parte de mis obras, tienen que ver con mi trayectoria, con mi vida y mis viajes. Lo que he estado haciendo durante estos años parte casi siempre de fotografías hechas por mí», señala una creadora que hace una aclaración fundamental. «He trabajado la fotografía, pero no soy fotógrafa, solo uso las fotos», puntualiza.

'El presente infinito' permite descubrir cómo ha evolucionado el trabajo de Ubani con las distintas técnicas y tipos de grabados, disciplina por la que ha transitado mayoritariamente. «Me quedan cosas por descubrir con el grabado. He ido evolucionando conforme al tiempo y a los distintos momentos. Ahora hay una corriente muy interesante en las técnicas gráficas, donde se incluyen las litografías y las serigrafías, entre otras. La última es la única técnica que no he trabajado. Empecé en el taller de grabado de la Casa de Colón. A partir de ahí me enganché, porque cuando estudiaba Bellas Artes vimos muy poquito de esta técnica. Durante unos cuantos años, mi obra ha sido fundamentalmente grabados, por lo menos hasta el año 96. Trabajaba hasta ese momento el grabado calcográfico de una manera clásica, con aguafuertes, aguatintas, punta seca... Me ha apasionado muchísimo, porque a parte de lo que tú puedas decir, siempre hay sorpresas, que a veces desechas y otras veces utilizas. Hay ocasiones en las que los errores son importantes y aprendes más con ellos que con los aciertos», reconoce.

Componentes tóxicos

«La toxicidad» de los elementos que tradicionalmente se empleaban para generar los grabados llevó a Fabiola Ubani a lanzarse a utilizar nuevas técnicas. «He ido cambiando a otras menos tóxicas, como la litografía sobre plancha de aluminio graneada, sobre planchas offset, fotograbados sobre planchas de polímeros...», asegura.

'Desierto', 'El país de la memoria', 'Odisea', 'Cárites' y 'Galateas' son algunas de las distintas series que tienen presencia en esta muestra conformada a partir de una visión propia del comisario Antonio P. Martín de la trayectoria de la artista.

«Creo que estas casi 90 piezas generan un recorrido romántico, porque detrás de todas están la vida y la muerte, la belleza y la destrucción. En la primera planta prima la destrucción y la muerte, mientras que en la segunda el sexo, el amor, y la belleza», explica el comisario grancanario.

Conexiones

Fabiola Ubani califica como un «hito» el momento en el que presentó su tesis doctoral, porque le permitió poner «en contraste» su trabajo creativo con el de otros artistas.

Mientras recorre las dos plantas de La Regenta, donde cobra vida la exposición 'El presente infinito', la artista reconoce que las distintas series que ha expuesto en los últimos treinta años están conectadas. «A partir de un trabajo, surge el siguiente proyecto. Siempre ha habido una continuidad en mi cabeza. En ocasiones llega a algo nuevo y en otras, no», puntualiza.

Ampliar De izquierda a derecha, Antonio P. Martín, Fabiola Ubani y Alejandro Vitaubet. C7

Entre las constantes con las que ha trabajado, a parte de la fotografía, está la inclusión de textos en sus grabados. Algunos parten de libros o artículos leídos y otros de cesiones expresas de autoras como Dolores Campos-Herrero y Eduvigis Hernández, entre otras, que figuran en varias de las piezas que se exhiben ahora en La Regenta.

También reconoce su gusto por el «'collage'», así las piezas que nacen de «manchas y gestos» que lleva a cabo con la mano y los pinceles en un primer momento y que acaba «transfiriendo a las planchas» de los grabados.

Esta exposición cuenta hasta el 31 de mayo con una serie de visitas guiadas y dialogadas, tanto para adultos como para un público infantil.

El 11 de abril, a las 18.00 horas, será la inauguración infantil para mayores de siete años, mientras que el 23 del mismo mes, a las 19.00 horas, se llevará a cabo la actividad 'Otra mirada', para los adultos.