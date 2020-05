«En los museos debemos compartir los valores de la ilustración»

Un museo que no abre sus puertas, que no atiende las demandas de la ciudadanía no es museo, es otra cosa: es un almacén. Así lo estima Franck González, director-conservador de la Casa-Museo León y Castillo de Telde desde 2018. «Los museos –añade– estamos para servir a la comunidad y tenemos que hacer un esfuerzo para trasladar los valores ciudadanos que representamos y el conocimiento que conservamos de la mejor manera posible, al tiempo que debemos promover, apoyar y proyectar la producción cultural local».