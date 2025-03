La «defensa» del 'Monumento al Caudillo' pasa factura a la Real Academia Canaria de Bellas Artes

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El artista grancanario Acaymo S. Cuesta anunció este lunes a la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) su «renuncia» al Premio Excellens por la Sección de Escultura que le habían concedido porque esta entidad «se ha significado en los últimos meses en la validación y protección de elementos que representan regímenes contrarios a los principios democráticos que defiendo».

En concreto, el artista alude a «la defensa» por parte de la Racba al 'Monumento al Caudillo', de Juan de Ávalos. «Aunque es cierto que a lo largo de su historia ha sido retitulada en múltiples ocasiones, con la ilusoria pretensión de ocultar su vínculo con la dictadura franquista, no puede obviarse que se trata de un vestigio franquista en cuya defensa no puede erigirse ninguna entidad que represente la ejemplaridad requerida para comprometer mi nombre ni mi actividad artística aceptando un reconocimiento que no es recíproco», señala.

El artista subraya que su trabajo creativo «está íntimamente ligado a la reivindicación de los más altos valores de la humanidad en el marco de una democracia más justa e igualitaria». «He intentado que mi actividad artística refuerce mi compromiso con la defensa de los valores que promueven la justicia social y la dignidad humana. La promoción de la memoria histórica, junto con la reparación y la justicia, son tareas obligadas si aspiramos a vivir en una democracia madura y sana», añade.

Acaymo S. Cuesta considera en su escrito «fundamental» que se aborde la «complejidad» de este monumento, ya que no solo glorifica a Franco sino que «simboliza el sufrimiento y la represión sufrida por una parte significativa de la sociedad, especialmente por aquellos que dedicaron sus vidas a la política, la enseñanza, el arte y la cultura».

Destaca que detrás del 'Monumento al Caudillo' se oculta «un legado de dolor: asesinato de civiles, entre los cuales se encontraban destacados artistas, así como la trágica muerte en el exilio de muchos otros que, por sus ideales, se vieron obligados a abandonar su tierra». De ahí que considere este «símbolo» no solo como una conmemoración de una época, sino como una celebración «de la muerte civil de una parte del patrimonio artístico que fue silenciado y marginado por un régimen que temía la diversidad de pensamiento, las disidencias sexuales y la libertad de expresión».

Artistas entre las víctimas

El artista canario explica que Canarias no fue ajena a esta realidad y pone como ejemplo a «algunos personajes cuya vida y obra fueron truncadas por acontecimientos que este 'monumento' enaltece», entre los que destaca al escultor exiliado Borges Salas, al poeta Domingo López Torres que fue asesinado, al pintor Felo Monzón que fue encarcelado, al poeta represaliado Pedro García Cabrera y al ilustrador Luis Ortíz Rosales, muerto durante la represión, entre otros.

Acaymo S. Cuesta considera que «la memoria histórica no debe ser un instrumento de olvido, sino una herramienta para comprender y sanar las heridas del pasado». Comenzó a ser consciente de lo sucedido durante el franquismo, dice en su carta, por los relatos de su «abuela paterna» y tras la realización de un trabajo mientras cursaba segundo de bachillerato en la Escuela de Arte de Gran Canaria.

Durante su trayectoria artística ha profundizado en varias ocasiones en la historia de España. «Mi última experiencia significativa en este ámbito tuvo lugar el año pasado, cuando tuve la oportunidad de conocer a la activista Pino Sosa, presidenta y fundadora de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas», añade.

El «posicionamiento político» de Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel con el monumento de Juan de Ávalos va en contra de sus principios democráticos y aceptar este premio, resalta en la misiva remitida este lunes, «supondría traicionar el respeto que merece la memoria de todas aquellas personas asesinadas durante la dictadura y significarme con un régimen que quebró la libertad, la igualdad y la justicia durante más de cuarenta años».

La Racba concede cada año dos premios, el Magister para artistas con una trayectoria consolidada y mayores de 75 años y el Excellens para emergentes con edades comprendidas entre los 35 y los 40 años, aproximadamente. En 2023 el primero fue para José Luis Fajardo y el segundo para Luna Bengoechea.