De la Torre: «Manrique fue corresponsal de la modernidad»

«Su aprendizaje en Madrid y el descubrimiento del mundo del futuro que representa la sociedad artística norteamericana le llevará a desplazar a Lanzarote ideas que pudo pergeñar durante su estancia en Nueva York de la utopía de un mundo moderno».

Su aspiración de integrar todas las artes, heredada de su mecenas Juan Huarte, y su experiencia internacional que lo puso en contacto con nuevas formas expresivas, como las del rupturista Lucio Fontana, y que le permitió conocer personalmente a las grandes figuras del expresionismo abstracto estadounidense como Rothko, De Kooning o Larry Rivers lo convirtieron en un embajador de la modernidad. «Manrique no solo concibe el hoy mirando al futuro, sino que lo vislumbra. Es capaz de vislumbrar que Lanzarote será un espacio asediado por el mundo. Ahora es fácil saberlo, pero en el año 1959 Lanzarote era una isla inexplorada. Manrique es capaz de prever que no será virgen siempre y que hay que protegerla antes de que suceda», dice De la Torre. Además, el experto destaca el papel del creador lanzaroteño como transmisor de la novedades que sucedían fuera de aquella España oscura y aislada del régimen franquismo. «Va a la Bienal de Venecia de 1960, asiste a fiestas en Nueva York, va a grandes museos internacionales, al Guggenheim, al MoMA, viaja y se convierte en un corresponsal de la modernidad, no solo en el mundo peninsular, sino en el canario. Informó al mundo por dónde se estaban desarrollando los acontecimientos, quizá fue el gran corresponsal de la modernidad en el arte español».

Junto a su faceta como artista plástico y como paisajista, además de activista ambiental, De la Torre destacó de Manrique su defensa «de la misión social del arte». En este sentido, ddijo que en España apenas había museos de arte actual y que el conejero creó el museo del Castillo de San José y el centro cultural El Almacén, «espacios creados por artistas que no nacen de la iniciativa oficial: imaginación pública de agentes privados».