Cristina Ortega, arte como resistencia y memoria

La artista Cristina Ortega (Gran Canaria, 1999) inaugura el día 28 de febrero, a las 19.00 horas, en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario, la muestra individual titulada 'Cariño Mío', una entrega en la que la creadora reflexiona sobre la huella que dejamos y la huella que dejan en nosotros los espacios que habitamos. Criada en Vecindario, un entorno que se ha convertido en un referente clave en su obra, Ortega transforma anécdotas de su vida familiar en un lenguaje artístico que, aunque profundamente enraizado en lo personal, tiene como finalidad reforzar lo íntimo y demostrar su importancia, destacando cómo estas experiencias privadas terminan siendo parte de una vivencia colectiva.

Confiesa que su obra está profundamente influenciada por la tradición del trabajo manual que en su familia se ha manifestado en dos vertientes: la agricultura y la artesanía. «Por un lado, las mujeres de mi familia trabajaron en los invernaderos del sureste de Gran Canaria, enfrentándose a condiciones laborales precarias en la recolección y empaquetado de tomates. Por otro, también heredé de ellas la práctica del bordado, una actividad artesanal que, aunque históricamente relegada al ámbito doméstico, encierra una carga simbólica y emocional enorme. Esta dualidad entre el trabajo agrícola y el textil ha sido fundamental para mi proceso creativo, ya que ambos implican esfuerzo, repetición y una relación íntima con el tiempo y el cuerpo», señala la artista cuya obra resignifica el textil como una herramienta de resistencia y memoria. «Mi herencia textil no solo determina mi lenguaje visual, sino también la intención de mi práctica artística: generar entornos que protejan, cuiden y narren historias que, de otro modo, podrían quedar olvidadas».

En su nueva entrega denominada 'Cariño Mío' el ajuar textil que construye no se muestra solo como un conjunto de objetos funcionales, sino como un espacio de contención emocional que reflexiona sobre el descanso, el refugio y el cuidado en una sociedad marcada por el agotamiento. «A través de cada pieza, cuestiono qué entendemos por confort y cómo el acto de bordar puede ser, en sí mismo, una respuesta a la necesidad de pausa y bienestar. Mis piezas buscan generar un diálogo con el espectador, invitándolo a reconocer su propia relación con los tejidos, no solo como objetos cotidianos, sino como superficies donde se inscriben vivencias y vínculos afectivos», explica. «La vinculación entre lo textil y lo emocional es fundamental en mi práctica artística, donde la tela no solo envuelve el cuerpo, sino que también resguarda historias y resistencias», añade.

«Bordar es una forma de narrar, y cada puntada se convierte en un acto de cuidado que deja rastro de un tiempo, un gesto y una intención. Desde esta perspectiva, el hilo y la tela actúan como extensiones del cuerpo y la mente, materializando lo invisible: el afecto, el recuerdo, la ausencia», razona la artista que exhibe en la sala piezas de bordado sobre raso, edredón, voile blanco o una singular mosquitera a la que ha añadido telas encontradas y otras piezas elaboradas con lanas bordadas y dibujos sobre papel.

Cristina Ortega trabaja en su próximo proyecto 'El Invernadero' que presentará en la Feria de Arte Contemporáneo JUSTMAD 2025. En él explora la relación entre memoria, trabajo y cuerpo, tomando como eje central la tradición de la mano de obra femenina en su familia. Este ha sido un proyecto que, en tres fases, ha tenido la intención de mostrar esta inquietud y disciplina a un nivel internacional. Iniciándose en el CAAM (Centro de Arte Moderno de Las Palmas de Gran Canaria) en 2023 mediante una residencia para artistas emergentes y posteriormente, siendo tutelado por la comisaria y artista textil María Ortega, fue el proyecto que representó a España en la Bienal Internacional de Arte Textil FITE en 2024, en Francia.

Ahora, para finalizar, será expuesto en JUSTMAD en 2025 gracias a la Galería de Arte a Ciegas mostrando la colaboración entre artista y mentora. Además, este diálogo con María Ortega se presentará próximamente en la galería Arte A Ciegas de Madrid comisariado por Omar Pascual.

Los invernaderos

«El trabajo se centra especialmente en los invernaderos de polietileno del sureste de Gran Canaria, donde miles de mujeres trabajaron bajo condiciones de explotación. Estos invernaderos, hoy en ruinas, son el trasfondo simbólico de mi obra, que utiliza el bordado como medio para honrar la memoria de estas mujeres y los espacios que habitaron. Mi obra 'La danza del hilo' traduce los planos fragmentados de estos invernaderos abandonados en un lenguaje textil, donde las formas erosionadas se reconfiguran en trazos y texturas», apunta la artista.

Ampliar 'El fruto', pieza de una instalación de Ortega. C7

No estima que su obra desde el pasado (desde la experiencia vivida) establezca una narración lineal que acabe por explicar un nuevo relato de nuestro presente. «Más que una narración lineal, mi obra propone una interconexión entre pasado y presente, generando un diálogo en el que la memoria se reactiva desde lo textil. Reviso elementos de la herencia familiar para darles un nuevo significado en nuestro contexto actual. No se trata solo de rescatar el pasado, sino de imaginar cómo esos objetos de memoria pueden influir en la forma en que habitamos el presente y repensar, de alguna manera, el futuro del cuidado», puntualiza Ortega, cuya obra forma parte de colecciones como AZAKE Art Miami y la Colección Rubinstein en Los Ángeles.

Cuando se le pregunta que si considera que su obra llega a convertirse en un vehículo para una revisión crítica y estética en el contexto del arte contemporáneo de unos modos de expresión que históricamente se han asociado a lo doméstico, lo femenino o las artes aplicadas, responde que busca «cuestionar y resignificar estas asociaciones, poniendo en tensión las jerarquías tradicionales del arte. Históricamente, el textil ha sido relegado al ámbito de lo doméstico, lo femenino o lo artesanal, considerado como una práctica menor en comparación con otros medios artísticos. Esta percepción se enmarca en una visión patriarcal del arte que ha marginado las técnicas manuales asociadas a las mujeres, situándolas en un espacio de baja consideración dentro del discurso artístico dominante».

Por ello estima que sus piezas «pretenden operar en una doble dimensión: por un lado, recuperar una práctica artesanal históricamente asociada a lo privado y lo íntimo, y por otro, transformarlas en un medio para abordar problemáticas sociales, económicas y laborales. Revisar nuestra relación con los materiales pretendiendo abrir narrativas en las que lo textil se establezca como un medio legítimo para la reflexión estética y política dentro del arte contemporáneo», agrega.