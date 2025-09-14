'CreativeMorning' se estrena en la capital grancanaria La artista Carolina Padrón protagoniza el encuentro creativo del 26 de septiembre, en el British Club, que tiene como lema 'Florecer'

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:17

La pintora y acróbata grancanaria Carolina Padrón protagoniza el próximo 26 de septiembre, a partir de las 09.30 horas, la puesta de largo de 'CreativeMorning' en la capital grancanaria.

El British Club (Club Inglés, en en la calle León y Castillo, número 204 de Las Palmas de Gran Canaria, junto a las oficinas municipales) acogerá este encuentro creativo que se enmarca dentro de la iniciativa internacional 'CreativeMorning' y que tiene como lema durante el mes de septiembre 'Florecer' ('Blossom').

«Las Palmas de Gran Canaria será la quinta ciudad española, tras Barcelona, Madrid, Oviedo y Valencia que se suma a este evento internacional, que se desarrollo un viernes al mes y siempre con entrada gratuita previa inscripción», apunta Madalina Craiún, anfitriona del evento.

'CreativeMorning' nació en 2008 en Nueva York y ahora se celebra en 250 ciudades a las que ahora se suma la capital grancanaria. «El objetivo es conectar a la comunidad creativa de la ciudad y la isla en un espacio mensual con charlas de distintos referentes, para así fomentar las colaboraciones, la creación de sinergias, el 'Networking' y también posicionar a Las Palmas de Gran Canaria en el mapa de estas ciudades creativas», explica.

Carolina Padrón, que se está haciendo un hueco en el panorama artístico con unas creaciones pictóricas que realiza con su propio cuerpo como pincel, «hablará de su florecimiento creativo, ya que Nueva York ha elegido este tema para los actos previstos en todas las ciudades 'CreativeMorning'».

Madalina Craiún, que tiene una empresa de marketing digital y se puso al frente de este proyecto en la capital grancanaria tras escuchar a la directora de documentales Paula Palacios en una sesión de 'CreativeMorning' desarrollada en Madrid, asegura que ya trabaja en las siguientes sesiones en la isla.

Las inscripciones para el estreno del 26 de septiembre se abren el lunes 22 en la web creativemorning.com .