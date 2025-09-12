Casa África acoge la 7ª exposición colectiva solidaria 'Cajas para un sueño' La muestra se exhibirá del 18 de septiembre al 9 de octubre con la participación de más de cincuenta artistas

Augusto Vives, uno de los artistas participantes en la muestra solidaria, en una imagen de archivo.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:19 Comenta Compartir

Más de cincuenta artistas participarán en la séptima edición de la iniciativa solidaria 'Cajas para un sueño' impulsada por Aldeas Infantiles SOS España, que se desarrollará en la sala denominada Guinea Ecuatorial de la sede de Casa África de la capital grancanaria, entre el 18 de septiembre y el 9 de octubre.

Un total de 53 creadores y creadoras de distintas procedencias y estilos reúne esta nueva edición de la iniciativa solidaria que cuenta con la colaboración de la mencionada entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y del consulting inmobiliario Gilmar, que ha donado las cajas de vino de madera que han sido intervenidas para la ocasión por los artistas y que serán subastadas el día 9 de octubre.

La iniciativa solidaria 'Cajas para un sueño' permitirá apoyar distintos proyectos en beneficio de la infancia que Aldeas Infantiles impulsa actualmente en el continente africano y la provincia de Las Palmas.

En la nómina de la colectiva figuran los artistas DelAmorylaBelleza, Augusto Vives, Maica Luis, Esther Vega, Juan Cabrera, Paco Presa, Pepa Sosa, Juan Marqués, Karina Beltrán, Rubén Fabuel, Cristina Toledo, Miguel Panadero, Luz Sosa, Pepe Dámaso, Rocco Cardinale, Paqui Martín, Riquelme, Margo Delgado, Helena de Hado´s, Fátima Suleimán, Cristóbal Guerra o Carmen Sánchez, entre otros muchos.

Todas las cajas artísticas expuestas en Casa África serán subastadas. Por tanto, el público podrá participar desde el primer día de apertura de la exposición (18 de septiembre) y hasta el mismo día del cierre de la misma (9 de octubre), depositando su oferta económica (siempre a partir de 70 euros que es el precio de salida de cada obra) tanto en una urna instalada en la sala y, solamente a través de Facebook e Instagram, o llamando a los teléfonos 615 559 389 el mismo día 9 de octubre en la subasta que se celebra en Casa África a las 17.00 horas.

La exposición colectiva ofrece una variada selección de estas cajas de madera que cada artista interviene de manera individual, empleando muy distintas técnicas plásticas. Hay variedad de estilos, técnicas, formatos y diseños. Desde las cajas pintadas con acrílico u óleo hasta las intervenidas de manera más atrevida, pasando por aquellas que combinan el arte conceptual, la cerámica, la fotografía, el grabado, elementos añadidos o el soporte escultórico.