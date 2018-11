Cartografías de la ternura familiar

Este arsenal visual nace del impulso obsesivo de la creadora, transmitido también a sus hijos, de fotografiar lo que más quieren; a su familia. De hecho, siempre hay cámaras fotográficas repartidas por las estancias de su casa para inmortalizar sus afectos, los gestos cotidianos y el paso del tiempo. Sin embargo, a Morín no le incomoda exponerse tanto. «Me siento como parte del público, como si las fotos no tuvieran que ver conmigo», confiesa mientras contempla las imágenes en las que asoman ella, su pareja y su descendencia. «Quiero dar las gracias a mi familia –al fin y al cabo esta exposición está dedicada a ellos–, por mi experiencia de vida con ellos y todo lo que me han enseñado», comentó la autora que, a pesar de que lleva 25 años volcada en la fotografía, inaugura este jueves, a las 20.30 horas, su primera muestra individual en Canarias.

Entre sus referencias cita a fotógrafos como Harry Callahan, Sally Mann o Emmet Gowin, todos centrados en retratar la intimidad. «La belleza humana es lo que más se nos pasa de largo. Está hecha de defectos y fallos, de muerte, alegría y vida», dice.

Según Castro Flórez, Morín reflexiona sobre la historia de la fotografía y su deriva en el XXI con imágenes cargadas de emotividad. «La exposición trata del amor y de la belleza. El hecho de que nos dé pudor hablar de ello nos obliga a pensar qué está pasando con el arte de hoy», subrayó el comisario que invitó «a padres, madres y niños y a todos aquellos que no lo son» a visitar esta feliz exposición.