Carolina Padrón pinta en cuerpo y alma

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de marzo 2025, 01:00

La grancanaria Carolina Padrón pinta con su cuerpo y con su alma. De forma metafórica y física, ya que aplica pintura a sus formas corpóreas para plasmarlas en los lienzos que integran la serie titulada 'Tierra y Cielo', que exhibirá entre el 8 y el 14 de marzo, en el Club Inglés (British Club, en la calle León y Castillo, número 204 de Las Palmas de Gran Canaria, junto a las oficinas municipales).

Que su primera exposición pictórica abra las puertas el Día Internacional de la Mujer no es baladí. No solo porque ella lo es y pinta con su propio físico, sino porque el universo femenino está muy presente tanto en su vida como en sus composiciones. «'Tierra y Cielo' es también una reflexión sobre el cuerpo femenino. Además, para mí la mujer es un símbolo fundamental. Me he criado con ellas, sobre todo con mi abuela y mi madre. Ellas me han ayudado siempre con todo lo que he hecho, incluido este proyecto», reconoce con emoción quien dará a conocer en el British Club un total de 15 piezas, 12 de gran formato, incluida una de 4 metros por 1,85, y otras de tamaño estándar.

Los cuatro elementos: mar, tierra, aire y fuego inspiran unas piezas en las que Carolina Padrón no solo plasma también el mencionado universo femenino sino los distintos momentos vitales por los que ha atravesado hasta la fecha.

«Las distintas etapas de mi vida están en relación con los cuatro elementos. La tierra es mi familia, la isla, mi zona de confort y mi base. El aire se refleja en las ganas de volar, de abrir las alas y de explorar cosas nuevas. El fuego simboliza en mis cuadros el coraje, las ganas de vivir y la pasión por las cosas que hago, mientras que el agua es un reflejo del estado en el que me encuentro ahora, tras un año difícil que me ha enseñado a no esforzarme tanto y a frenar mi ímpetu por volar para darle una mayor prioridad a la salud, a la familia, a estar en paz y a fluir de verdad, sin fijarme expectativas concretas y aceptando lo que va viniendo», explica con pasión quien ha contado con el apoyo de la Escuela de Pintura Ikigai para preparar esta muestra.

Punto de inflexión

Y es que 'Tierra y Cielo' y la pintura con su cuerpo han afloraron en pleno bache, para convertirse en un asidero a la vida y si los astros se alinean en la principal forma de vida para esta acróbata y especialista en 'pole dance' (baile en barra).

Trabaja sus creaciones con pintura acrílica y no corporal para que la composición final «quede fijada y tenga calidad», asegura, a la vez que confiesa entre risas que quitarse después la pintura del cuerpo es una labor bastante ardua que requiere frotar mucho con «un estropajo».

Cuando comenzaba a dar forma a este proyecto, descubrió en internet a un artista que le ha servido, por ahora, como referente. Se trata de Brent Ray Fraser. «Él no interviene los lienzos una vez que los pinta con su propio cuerpo. Yo sí que los intervengo con el pincel para darles la forma definitiva. Empecé pintándome el cuerpo, viendo cuánta cantidad de pintura era necesaria y qué posiciones eran las ideales para plasmar mis ideas. Así, poco a poco, he llegado a donde estoy ahora, realizando algo que es menos lesivo para mi físico y que ha terminado enamorándome de la pintura», asegura.

Dos de sus cuadros y Carolina Padrón, pintando con su propio cuerpo. C7

En abril tiene previsto viajar a Nueva York para trabajar «durante dos semanas» con Brent Ray Fraser para perfeccionar su técnica y así cimentar bien su futuro en la pintura, que piensa compatibilizar con su trabajo como profesional del baile en barra, que le llevó a formar parte del equipo del espectáculo The Hole X show. «Tengo un bolo de un día en primavera y vuelvo en noviembre dos meses a Alemania para otros. Pero me lo voy a plantear de una manera distinta, solo con periodos más cortos. He llegado a estar de gira dos años y físicamente ahora no es conveniente tras mi operación de cadera», reconoce.

En la inauguración de la exposición del próximo sábado está prevista una actuación de la «'pole dancer' Johanna Suárez Hernández, gracias a la colaboración de la Escuela de Pole Dance y Aéreos Liberarte, que nos facilita la barra portátil», desvela Carolina Padrón. Andrea Gil se encargará de poner la música durante todo el acto.