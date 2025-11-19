El calado se teje con la educación y el arte contemporáneo El Cabildo pone en marcha la iniciativa 'Gran Canaria singular. Calando Cultura' que se desarrollará hasta junio de 2026

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

La consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, presentó este miércoles el contenido de la nueva propuesta 'Gran Canaria Singular. Calando Cultura' que, en su primera edición, rescata desde la interdisciplinaridad esta manifestación artesanal proyectándola hacia el futuro y vinculándola con la educación y las artes contemporáneas.

El proyecto, que se desarrollará entre noviembre de 2025 y junio de 2026 en seis equipamientos culturales del Cabildo (Biblioteca Insular de Gran Canaria, Teatro Cuyás, CCA Gran Canaria. Centro de Cultura Audiovisual, Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Casa Museo León y Castillo de Telde y la Casa de Colón), involucra a dos centros educativos que en su programación general anual (PGA) trabajan desde la Literatura y las Artes Plásticas, en el ámbito del calado canario.

Se trata del IES Ingenio, que trabajará el calado desde la óptica de las Artes Plásticas generando obras que se exhibirán en una muestra itinerante por varios municipios, y el IES Pérez Galdós de la capital grancanaria, que abordará la relación entre calado y literatura, creando poemas que se presentarán en una 'performance' integrada con música y danza, acompañada de una obra teatral con texto inédito.

En el transcurso del acto en el que estuvieron presentes el director insular de Cultura del Cabildo grancanario, Serafín Sánchez, así como Paqui Muñoz Ojeda, directora IES Ingenio y Vicente Ramírez Afonso, director IES Pérez Galdós, se avanzaron las líneas maestras de esta propuesta que persigue que el calado se proyecte hacia nuevas audiencias y formatos, reinterpretando en clave contemporánea dicha manifestación tradicional, al tiempo que fomentando la participación ciudadana, la educación artística y la colaboración entre instituciones.

Desde talleres de fotografía estenopeica, literarios u otros que exploran el bordado como lenguaje visual hasta conciertos musicales, pasando por conferencias, 'performances' interdisciplinares en torno al calado, representaciones escénicas, proyecciones audiovisuales o una feria cultural al aire libre en la zona de Vegueta, 'Gran Canaria Singular. Calando Cultura' se articula alrededor de una variada y multidisciplinar programación que dará comienzo en el Centro Atlántico de Arte Moderno el día 24 de noviembre, con el taller titulado 'Tramar la memoria', que coordinará la artista visual Cristina Ortega, orientado al alumnado de Bachillerato. Su propósito principal es reconectar esta manifestación artesanal tradicional con diferentes lenguajes artísticos contemporáneos, promoviendo un diálogo entre la herencia cultural y las nuevas formas de creación.

El alumnado de bachillerato del IES Pérez Galdós participa con un proyecto creativo sobre el calado. Primero, elaborará poemas y microrrelatos inspirados en esta tradición artesanal que se difundirán mediante recitales y publicaciones, y realizarán dos montajes teatrales: uno en colaboración con la Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Ingenio, que integrará música, danza y teatro; y otro propio de dicho centro vinculado a la historia del calado, creado e interpretado por el alumnado de Artes Escénicas.

A lo largo del curso 2025/2026 el IES de Ingenio desarrollará el material artístico que, posteriormente, formará parte de una exposición que se exhibirá en la Biblioteca Insular de Gran Canaria y que visitará diferentes museos de la isla como la Casa-Museo Tomás Morales en Moya, Casa-Museo León y Castillo de Telde y la Fundación Nanino Díaz Cutillas en Carrizal de Ingenio, entre otros.

Los grupos musicales y cantantes que toman parte en el proyecto son Madrelagua y la banda Makanegra, la Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Ingenio, la Banda de la Sociedad Musical Villa de Ingenio, Rockmero y Los detergentes, Carmelo Sánchez y Gum-Berro.

Entre los actos del amplio programa destaca en junio de 2026 la exposición que tendrá lugar en la Casa de Colón que, comisariada por Ramón Gil, mostrará la obra de artistas canarios indigenistas con vinculación con el calado canario desde los años 60 hasta la actualidad. También en junio de 2026, en la Plaza del Pilar Nuevo de Vegueta, se celebra la Feria Cultural con múltiples actividades lúdicas, artesanales y culturales destinadas a la ciudadanía.

En el Teatro Cuyás tendrán lugar en junio de 2026 varias propuestas: las dos ponencias tituladas 'El calado en la moda', a cargo de Ogadenia Déniz y 'El calado en Canarias: Mujer, Arte y Sostenibilidad', por Juana María Santana. Asimismo, se llevará a cabo la 'performance' interdisciplinar en torno al calado, 'Hilos de Mujer', con las tres actrices canarias Paky Suárez, Tania Rodríguez y Natividad Santana.