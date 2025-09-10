El CAAM pone en marcha un nuevo ciclo de conciertos y otro de videoconferencias La sede principal cierra para las obras de remodelación de las icónicas cubiertas de hierro y cristal del recinto de Vegueta

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) del Cabildo de Gran Canaria pone en marcha esta semana dos nuevos ciclos de música y arte -'CAAMclásico' y 'Pulsando Perspectivas'- que mantienen una línea de trabajo enfocada en seguir acercando la cultura y la creación contemporánea a distintos segmentos de público.

El director del CAAM, Orlando Britto Jinorio, presentó este martes las nuevas propuestas culturales junto a sus dos responsables: el chelista grancanario, Ángel Luis Quintana, que dirige el nuevo ciclo de música de cámara, 'CAAMclásico', y la historiadora, crítica de arte y comisaria de exposiciones hispano-cubana, Wendy Navarro, directora del programa internacional de videoconferencias 'Pulsando perspectivas'.

El ciclo 'CAAMclásico' está integrado por cuatro conciertos que se celebrarán de septiembre a diciembre, en el patio del espacio CAAM-Los Balcones 9, con entrada libre para todos los públicos. El ciclo comienza este miércoles 10 de septiembre, a las 20.00 horas, con la actuación del prestigioso dúo de artistas croatas residentes en la Isla, Deux Arts Dúo, compuesto por Jelena Očić (violonchelo) y Radovan Cavallin (clarinete), que interpretarán temas de Beethoven o de Astor Piazzola. Se completa en esta primera edición con otras tres actuaciones en directo, de David Ballesteros y Luis Alejandro García, el 29 de octubre; José María Ramírez, el 5 de noviembre; y Miguel Colom, que pone el broche final el 10 de diciembre.

Ángel Luis Quintana, destacado violonchelista canario, que ha sido solista de la Orquesta Nacional de España y profesor de conservatorios superiores, subrayó que todos los conciertos se articulan con programas no solo de clásicos, como Bach o Beethoven, sino que incluye a músicos del siglo XX como Astor Piazzolla.

De forma paralela, el CAAM estrena este jueves, 11 de septiembre, el ciclo de videoconferencias 'Pulsando perspectivas. Testimonios crítico-creativos en tiempos de incertidumbres' que comienza con la presentación del programa a cargo de su directora, Wendy Navarro.

Este nuevo programa se mantendrá activo de septiembre a febrero de 2026 con un programa compuesto por un total de 15 ponencias virtuales que el público podrá seguir a través de la página web y el canal de YouTube de este centro de arte contemporáneo. La nueva propuesta nace con el objetivo de dar a conocer distintos aspectos de la creación actual desde enfoques y perspectivas diferentes en las voces de 14 profesionales de la cultura del ámbito local, nacional e internacional.

En esta primera edición de 'Pulsando Perspectivas' intervienen Jorge Carrión, Art al Cuadrat, Tiago de Abreu Pinto, Daniasa Curbelo, Gerardo Mosquera, Safaa Erruas, Juan Canela, Nora Navarro, Santiago Morilla, Gopi Sadarangani, Verónica Perales, Cristina Garrido, Gregorio González, María Acha- Kustcher y Tomás Ruiz-Rivas y Suset Sánchez.

El nuevo ciclo ha sido organizado en el contexto del cierre temporal de la sede principal del CAAM, que afronta desde este mes de septiembre el proyecto de remodelación de las cubiertas de hierro y cristal que coronan el edificio de este Museo, proyectado por el arquitecto español Francisco Javier Sáenz de Oíza.

El director del CAAM recordó en la presentación que, pese a este cierre temporal de su sede principal, este centro público de arte contemporáneo mantiene abiertas sus salas de Los Balcones 9 y el espacio expositivo CAAM-San Antonio Abad, donde se inaugura el 25 de septiembre la nueva muestra 'Morar' dedicada a la obra de la artista grancanaria Esther Aldaz, con el comisariado de Marta Mantecón.

La oferta expositiva se completa con la inauguración el día 2 de octubre de la exposición 'Pinturas' dedicada a la obra del artista canario Sergio Calvo, un proyecto que reúne una selección de piezas donadas por la familia de este artista, y con una nueva edición del proyecto 'Espacio CV', que se inaugura el 27 de noviembre con los trabajos de tres jóvenes artistas de Gran Canaria: Yon Bengoechea, Cristina Ortega y Ariadna Alemán Gómez, seleccionados en una convocatoria pública.

Otra de las novedades de la programación de invierno de este año en el CAAM es el 'Maratón 40 aniversario de Metrópolis' con la proyección de una selección de programas que se han emitido a lo largo de las cuatro décadas en 'La 2' de la televisión pública española, TVE.

Las proyecciones se exhibirán del 11 al 14 de noviembre en el espacio CAAM- Los Balcones 9, también con entrada libre para todos los públicos.