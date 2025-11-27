Ariadna Alemán Gómez, Yon Bengoechea y Cristina Ortega protagonizan 'Espacio CV' La muestra, que se exhibe en uno de los patios del CAAM, se puede visitar desde la noche de este jueves y hasta el 25 de enero

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presentó este miércoles la décima exposición colectiva del programa Espacio CV, Creatividad y Visibilidad que reúne obras de tres jóvenes artistas de la isla de Gran Canaria -Ariadna Alemán Gómez, Yon Bengoechea y Cristina Ortega-, cuyos proyectos fueron seleccionados a través de una convocatoria pública.

La muestra se inaugura este jueves 27 de noviembre, a las 20.00 horas, y permanecerá expuesta hasta el 25 de enero de 2026 en una de las salas del patio del CAAM. Como actividad complementaria, el público que lo desee puede sumarse a la visita guiada a la exposición que conducirán los tres artistas en el CAAM, este viernes, 28 de noviembre, a las 19.00 horas.

Los tres proyectos seleccionados han sido concebidos en distintos lenguajes, como fotografía, dibujo o instalación, y conjugan temáticas que abarcan la memoria, la infancia o la identidad, con especial énfasis en la canariedad.

Espacio CV, Creatividad y Visibilidad es un proyecto para la promoción y difusión del trabajo de jóvenes talentos de la creación contemporánea en las Islas. El programa, nacido en 2017, se articula a través de una convocatoria pública mediante la que se han seleccionado y exhibido hasta el momento un total de 47 artistas jóvenes, en su mayoría mujeres, atendiendo a la proporción de jóvenes que estudian en los centros educativos, escuelas y facultades que imparten arte, tal y como recordó el director del CAAM, Orlando Britto Jinorio.

Las tres propuestas

La artista Ariadna Alemán Gómez (Las Palmas de Gran Canaria, 2003) presenta el proyecto 'Sobre la infancia', compuesto por 10 láminas de dibujo que tienen como protagonista la figura de niñas y niños del presente y del pasado en Canarias, y un libro que contiene frases poéticas.

El objetivo de esta propuesta de memoria histórica es «resaltar la importancia de la infancia y la identidad canaria, y que no caigan en el olvido el papel de los niños y, sobre todo, de las niñas canarias de los siglos anteriores».

Bajo una mirada contemporánea, las figuras en movimiento de niñas y niños, realizadas con grafito y colores primarios vibrantes, parte de un proceso de investigación que realizó sobre la obra del crítico John Berger y su frase «los niños construyen cosas por el placer de construirlas, no para poseerlas». Desde esa idea, la artista optó trabajar obviando la obsesión por la perfección, empleando el grafito y colores primarios que, en su opinión, «ayuda a que las obras trasmitan una sensación de magua hacia la infancia».

'Aftersun' es la serie fotográfica que presenta el artista Yon Bengoechea (Las Palmas de Gran Canaria, 1987) con un soporte de visualización que contiene un gran peso en el discurso de las piezas e invita al visitante a interactuar con ella. El uso de unos dispositivos denominados visores estereoscópicos, junto a la fotografía inserta en su interior, plantea una forma alternativa de revisión histórica de los entramados conceptuales e imaginarios colectivos que existen detrás de una idea, de un invento.

Ampliar Yon Bengoechea. Quique Curbelo (CAAM)

Las fotografías traen a la luz las capas, el origen y la estructura epistémica que rodea el dispositivo, pues representan una tipología de imagen antagónica, actualizada y crítica con el tipo de desarrollo propuesto.

A modo de Arqueología de los medios, una disciplina que tiene como origen el concepto de 'arqueología epistemológica', propuesto en 1967 por el filósofo Michel Foucault, el artista toma estos dispositivos de visualización tridimensional para entender el contexto en el que se inventan y popularizan, y así poder realizar un análisis crítico de la representación de nuestro territorio.

'Sisas, cuellos y tiros' es el título de la instalación escultórica que presenta la artista Cristina Ortega (Santa Lucía de Tirajana, 1999), compuesta por 40 piezas de arcilla blanca modeladas a mano alineadas sobre pared, recreando un taller de costura.

Ampliar La artista Cristina Ortega. Quique Curbelo (CAAM)

La pieza reivindica el trabajo manual que representa la costura como práctica artesanal, creada desde la sensibilidad y dando como resultado una obra poética y crítica hacia los métodos industriales. En la obra, la imagen del sisómetro -regla con apariencia de gota que se emplea en costura para trazar sisas, cuellos y tiros, componentes fundamentales en la creación de un abrigo- se convierte en objeto simbólico a modo de prolongación de una mano que recuerda la relación entre cuerpo y herramienta, sugiriendo que el conocimiento no descansa sobre una máquina.